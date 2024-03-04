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Новости Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников ради торговли с Россией

Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников ради торговли с Россией

Виктория Христова Мар 4, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников ради торговли с Россией отключены 59 Просмотров

Турецкие предприниматели заявили о своем намерении подать иск в суд против американских чиновников, которые угрожают им санкциями из-за торговых отношений с Россией.

Согласно сообщению газеты “Aydinlik”, американские чиновники являются постоянными посетителями турецких компаний и финансовых учреждений, и ими угрожают включить их в санкционный список.

Официальные представители турецкого бизнеса намерены обратиться в суд не только из-за угроз, но и из-за передачи турецкими банками информации о сделках с Россией. Бизнесмены возмущены тем, что американские чиновники получают доступ к такой информации от финансовых учреждений. В результате этого скандала, Министерство торговли США удалило данные о дипломатах, которые якобы предлагали турецким компаниям введение ограничений, из Генконсульства в Стамбуле.

Напомним, что проблемы в торговых отношениях между Москвой и Анкарой начались в январе после декабрьского указа президента США Джо Байдена. Документ дал право вводить ограничения в отношении зарубежных банков, которые помогают совершать сделки с подсанкционными лицами из России или участвуют в поставках для российского военно-промышленного комплекса. Союзники США считают, что введение таких дополнительных санкций является выходом за пределы полномочий.

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