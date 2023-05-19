Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Автоконцерн Stellantis приостанавливает строительство завода по выпуску аккумуляторов в Канаде

Автоконцерн Stellantis приостанавливает строительство завода по выпуску аккумуляторов в Канаде

Виктория Христова Май 19, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Автоконцерн Stellantis приостанавливает строительство завода по выпуску аккумуляторов в Канаде отключены 67 Просмотров

В Stellantis заявляют, что правительство Канады не выполнило своих обещаний.

Автомобильный концерн Stellantis остановил на время строительство завода в Канаде. Данный производственный объект должен был выпускать аккумуляторные батареи для электрического транспорта.

Стоимость проекта оценивалась в пять миллиардов канадских долларов. Представители автоконцерна заявили, что правительство Канады до сих пор не выполнило своих обещаний по поводу финансовой поддержки строительства завода.

Предполагалось, что появление крупного предприятия создаст в стране более двух тысяч рабочих мест. Следует отметить, что правительство Канады уже начало переговоры с менеджментом Stellantis, и в скором времени проблему должны быть решить.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*