Автоконцерн Stellantis приостанавливает строительство завода по выпуску аккумуляторов в Канаде

В Stellantis заявляют, что правительство Канады не выполнило своих обещаний.

Автомобильный концерн Stellantis остановил на время строительство завода в Канаде. Данный производственный объект должен был выпускать аккумуляторные батареи для электрического транспорта.

Стоимость проекта оценивалась в пять миллиардов канадских долларов. Представители автоконцерна заявили, что правительство Канады до сих пор не выполнило своих обещаний по поводу финансовой поддержки строительства завода.

Предполагалось, что появление крупного предприятия создаст в стране более двух тысяч рабочих мест. Следует отметить, что правительство Канады уже начало переговоры с менеджментом Stellantis, и в скором времени проблему должны быть решить.