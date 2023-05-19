В Канаде выявили основные критерии ненависти: ЛГБТ, евреи, чернокожие

Наиболее часто в 2022 году преступления на почве ненависти совершались против евреев, представителей ЛГБТ и темнокожих граждан, информирует ежегодный отчет полиции Торонто.

Наиболее часто в 2022 году преступления на почве ненависти совершались против евреев, представителей ЛГБТ и темнокожих граждан, информирует ежегодный отчет полиции Торонто.

В то время как общее число инцидентов на почве ненависти в 2022 году немного снизилось, против указанных групп населения оно продолжило увеличиваться.

Всего в Торонто зарегистрировали 242 инцидента на почве ненависти по сравнению с 257 в 2021 году. Это выше среднегодового показателя в 171 инцидент.

По данным полиции, число преступлений на почве ненависти против представителей ЛГБТ-сообщества практически утроилось с 13 случаев в 2020 году до 39 в 2022. Представители сексуальных меньшинств чаще всего становились жертвами физических нападений, отметили в полиции.

Напомним, в Ирландии также выразили опасения ростом насилия против представителей ЛГБТ.