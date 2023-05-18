Задачи следующих нескольких лет в сфере недвижимости

В ближайшие десятилетия на рынке недвижимости произойдут большие изменения, поскольку проблемы, связанные с окружающей средой и жилищным кризисом, возрастут.

В ближайшие десятилетия на рынке недвижимости произойдут большие изменения, поскольку проблемы, связанные с окружающей средой и жилищным кризисом, возрастут.

На прошлой неделе Монреальская школа менеджмента HEC проводила конкурс недвижимости, на котором участникам было предложено представить инновационный проект.

Главный победитель конкурса, а также президент группы недвижимости Broccolini зашли в студию«к своим делам», чтобы поговорить о будущем рынка недвижимости и своих проблемах.

«Недвижимость – это сектор, который потребляет много энергии. Одна из самых больших проблем следующих десятилетий-сделать жилье более экологичным», – говорит Марк Франк Де Преомон, член команды-победителя конкурса HEC Montreal.

Роджер Пламондон, имеющий большой опыт работы в сфере недвижимости, обеспокоен последствиями нехватки жилья.

«Мы видим всевозможные попытки решить проблему, в том числе восстановить офисные помещения в центре города, что не обязательно легко, потому что здания не были спроектированы для этого»,-подчеркивает генеральный директор Broccolini.

По его словам, чтобы увеличить предложение жилья по всему Квебеку, необходимо уплотнить крупные города.

«Мы знаем, что город [Монреаль] очень обеспокоен, потому что он понимает, что необходимо увеличить предложение, и это потребует уплотнения. Это действительно потребует от людей переосмысления того, как мы видим Недвижимость»,-рассказывает Пламондон Пьеру-Оливье Заппе.

Avec la hausse fulgurante des taux d’intérêt depuis quelques mois, les nouvelles constructions se font rares dans la métropole.

Peu importe les défis des prochaines années, Marc Franck de Préaumont, 20 ans, ne souhaite pas renoncer à son rêve d’acheter sa première propriété.

«Il faut continuer à investir en immobilier. Que ce soit pour aller au bureau, on a besoin d’un toit pour se loger le soir», souligne-t-il.

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Ольга Успенская

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