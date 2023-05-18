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Новости Компания Audi анонсировала более мощную версию RS3 без электрификации
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Компания Audi анонсировала более мощную версию RS3 без электрификации

Виктория Христова Май 18, 2023 Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Компания Audi анонсировала более мощную версию RS3 без электрификации отключены 14 Просмотров

Пока все говорят об электрическом будущем, Audi не отказалась от своей легендарной 5-цилиндровой бензиновой трансмиссии.

Пока все говорят об электрическом будущем, Audi не отказалась от своей легендарной 5-цилиндровой бензиновой трансмиссии. Босс Audi Sport сообщил, что 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом может увеличить мощность без электрификации, намекая на модернизированную версию гиперхэтча RS3.

Босс Audi Sport рассказал о высоком покупательском спросе на RS3. Она имеет большую производительность, ковшеобразные сиденья и другую калибровку. 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель TFSI с турбонаддувом в настоящее время устанавливается на Audi RS3 Sedan/Sportback, внедорожник RS Q3 и TT RS, выпуск которого скоро будет прекращен. Двигатель развивает мощность до 401 л.с. в Audi RS3 Performance Edition.

Audi пообещала представить свою последнюю модель с двигателем внутреннего сгорания в 2026 году, прежде чем вернуться к электромобилям. Это означает, что лебединая песня Audi RS3 должна появиться до этого. Например, на основе A3 третьего поколения, который скоро получит обновление.

Ожидается, что к 2027 году семейство A3 сменится совершенно новым полностью электрическим компактным хэтчбеком и седаном, который будет основан на новой архитектуре VW Group SSP. Сообщается, что электромобиль будет выпускать мощные варианты Audi Sport, аналогичные текущим моделям S3 и RS3, что означает, что производительность никуда не денется.

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