Компания Билла Гейтса построит элитный отель в Ватикане со штаб-квартирой в Торонто

Контракт на оборудование нового роскошного отеля в двух шагах от собора Святого Петра в Риме заключили после длительных переговоров и несмотря на негативную реакцию общественности католический орден Гроба Господня и сеть отелей и курортов Four Seasons, принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу.

Контракт на оборудование нового роскошного отеля в двух шагах от собора Святого Петра в Риме заключили после длительных переговоров и несмотря на негативную реакцию общественности католический орден Гроба Господня и сеть отелей и курортов Four Seasons, принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу.

В заявлении ордена, также известного как Приорат Сиона, говорится, что 10 марта ими было подписано соглашение с Fort Partners Group об аренде Палаццо ди Доменико делла Ровере в Борго «для гостиничного использования под управлением группы Four Seasons».

Названный просто «Палаццо делла Ровере», отель расположен на Виа делла Кончилиационе, главной улицы, ведущей к знаменитым колоннадам Бернини на площади Святого Петра.

Ранее принадлежавшее ордену иезуитов, здание теперь принадлежит Ордену Гроба Господня в Иерусалиме, состоящему примерно из 30 тыс. рыцарей и дам по всему миру, которые занимаются финансовой поддержкой церкви на Святой Земле.

Собранные средства передаются Латинскому патриархату Иерусалима, который осуществляет пастырскую, образовательную и социальную деятельность в Иордании, Палестине, Израиле и на Кипре.

Здание датируется эпохой Возрождения и содержит башню, большой внутренний двор и древние фрески итальянского художника Пинтуриккьо и является единственным имуществом, принадлежащим Ордену Гроба Господня. В настоящее время он служит глобальной штаб-квартирой ордена.

До недавнего времени в здании располагался семейный отель Columbus, который закрылся из-за пандемии COVID-19. Только административные офисы ордена оставались открытыми.

В своем заявлении орден также сообщает, что после того, как недвижимость была освобождена в 2020 году ее бывшими арендаторами, они начали «исследование заинтересованности к проекту со стороны итальянских или международных экономических операторов, чтобы выбрать того, кому можно было бы доверить ремонт и управление недвижимостью».

Великий Магистр Ордена Гроба Господня, итальянский кардинал Фернандо Филони, создал международную комиссию для оценки десятков предложений, и «среди множества полученных в соответствии со строгой процедурой прозрачности, наиболее удобным предложением для ордена является представленное Форт Партнерс».

После того, как в 2020 году был объявлен открытый тендер на аренду недвижимости, сеть Four Seasons стала лидером, заключив 27-летний контракт на сумму примерно $52,4 млн на создание роскошного отеля со спа-салоном, тренажерным залом и ресторанами, в которых работают всемирно известные повара.

Four Seasons Hotels and Resorts со штаб-квартирой в Торонто управляет более чем 100 отелями и курортами по всему миру. Она была основана канадским владельцем отелей Исадором Шарпом, но с 2007 года основатель Microsoft Билл Гейтс стал мажоритарным акционером сети, владея около 71% через свою холдинговую компанию Cascade Investment.

Новый контракт с Орденом Гроба Господня закрепляет растущую известность компании Gates на европейском рынке отелей класса люкс.

В прошлом году его сеть магазинов Four Seasons через фирму Fort Partners также получила еще один многомиллионный контракт на строительство Палаццо Марини, большой собственности в историческом центре Рима, часто используемой в политических целях. Ожидается, что ремонт этого объекта будет стоить около €165 млн (около $179 млн).

Гейтс также находится в процессе открытия нового роскошного отеля в Венеции и владеет другими объектами недвижимости по всей Италии.

Примечательно, что отель будет расположен рядом с тем местом, где многие бездомные спят по ночам, укрываясь под прикрытием нескольких зданий недалеко от площади Святого Петра, что усугубляет дискомфорт критиков по поводу этой идеи.

Некоторые из других конкурентов также не согласились с тем фактом, что первоначальный тендер предусматривал отели четырех звезд и ниже, в то время как Four Seasons является пятизвездочной сетью, и они присоединились к процессу торгов с опозданием.

В прошлом году Орден Гроба Господня выступил с несколькими заявлениями в защиту своего решения вести переговоры с Four Seasons, утверждая, что они обязаны «заботиться обо всем, что им доверено».

Они сказали, что решение принимается в ходе обсуждения с Ватиканом, и они выбрали наиболее подходящий вариант с учетом текущих рыночных тенденций, настаивая на том, что средства покроют административные расходы ордена, чтобы все полученные пожертвования пошли прямо на проекты в Святой Земле.