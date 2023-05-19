Президента Грузии не выпустили в Брюссель

Президент в Грузии явлется представительской должностью и не имеет властных полномочий.

Правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Мы опасаемся, что ее визит и сделанные во время него заявления повредят нашему стремлению получить статус кандидата в Евросоюз, поэтому лучше ограничить ее ареал», – заявил Кобахидзе журналистам.

По его словам, «правительство имеет конституционное право не дать согласие на визит президента». Ираклий Кобахидзе отметил, что президент, выступая недавно в парламенте, «сделала заявления, которые напрямую противоречат интересам Грузии получить статус кандидата в декабре».

Президент в Грузии явлется представительской должностью и не имеет властных полномочий.