Арендаторам нужно больше экономить и работать дольше

Часто говорят, что покупка недвижимости-это форма вынужденной экономии. Это правда.

Часто говорят, что покупка недвижимости-это форма вынужденной экономии. Это правда.

По данным фирмы Mercer, специалиста по кадрам и пенсионным планам, молодой человек, которому сегодня 25 лет и который будет арендатором на протяжении всей своей трудовой жизни, должен откладывать на 50% больше денег, чем тот, кто становится домовладельцем, чтобы иметь достаточный доход на пенсии.

В частности, владельцу необходимо будет сэкономить в 5,25 раза больше своей заработной платы в конце карьеры, чтобы выйти на пенсию в возрасте 65 лет с достаточным доходом. Арендатор, со своей стороны, сможет достичь этого финансового уровня только в том случае, если он сэкономит в 7,9 раза больше своей зарплаты, что произойдет не раньше 68 лет.

вот предположения, которые использовал Мерсер : двое наших молодых работников начинают откладывать на пенсию в возрасте 25 лет со стартовой заработной платой в 60 000 долларов, проиндексированной на 1% чистой инфляции. Тот, кто живет в квартире, платит 2000 долларов в месяц. Другой покупает дом за 500 000 долларов (средняя ставка по ипотеке 4 %). При расчете учитываются затраты на техническое обслуживание и налоги. После выхода на пенсию дом оплачивается и входит в число активов, которые могут быть проданы для обеспечения потребностей.

Очевидно, это вымышленный сценарий, и каждая ситуация индивидуальна.

Большинство молодых людей и, я предполагаю, их родителей будут обескуражены этими цифрами. Во-первых, потому что доступ к собственности-это серьезная проблема. Несмотря на то, что цены на жилье снижались в течение нескольких месяцев, они по-прежнему значительно выше, чем были до пандемии, а ставки по ипотечным кредитам не были такими высокими с 2008 года. Идея необходимости откладывать 10 % своего дохода в дополнение ко всем другим финансовым обязательствам также может показаться недосягаемой.

Выход на пенсию-это очень далекая мечта в головах молодых людей, выходящих на рынок труда, и редко является приоритетом. Это вполне объяснимо. Поскольку компании отказываются от планов с установленными выплатами, которые позволяли сотрудникам комфортно выходить на пенсию, не беспокоясь ни о чем, им необходимо пересмотреть свою роль. Худшей идеей было бы уйти от ответственности.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

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