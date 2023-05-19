eTVnet рекомендует: 5 супер новинок этой недели

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На супер сайте супер интересного ТВ eTVnet.com можно в любое время смотреть фильмы, сериалы, телешоу, документалистику, мультики, концерты, юмор, детские передачи и спортивные трансляции. Если вы предпочитаете прямой эфир, для вас на eTVnet – более 200 каналов, смотреть которые можно на экране вашего телевизора.

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Звездный суд

Максим Лагашкин, Мария Горбань, Игорь Верник и Анна Азарова – в премьере “Звездный суд”.

Популярный российский актер со скандальной репутацией Дмитрий Петровский судится с бывшей женой. На протяжении нескольких недель ему предстоит защищать свою честь и достоинство перед судом.

Неприличные деньги

Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук, Максим Лагашкин, Ирина Розанова и Павел Деревянко – в новинке eTVnet, комедии “Неприличные деньги”.

Лихие девяностые. Преподаватель провинциального ВУЗа, кандидат экономических наук отчаянно пытается применить свои теоретические знания на практике. Однако “надежные” бизнес-схемы постоянно дают сбой, и сменить протертые штаны из ГДР на новенькие джинсы из Америки никак не получается.

Земский доктор. Восемь лет спустя

Главная героиня – Ольга Самойлова – талантливый хирург, на счету которой большое количество сложнейших операций. После гибели мужа Ольга, находясь в состоянии депрессии, теряет свои профессиональные навыки. Она больше не может проводить сложные операции и из столицы переезжает в провинцию, где устраивается терапевтом в местную больницу. Но от прошлой жизни не убежать: здесь, в маленьком городке, погибший муж не оставляет её…

Танцы на высоте!

Высоко в горах Кавказа остался последний аул без интернета. Время здесь остановилось — культ предков, обряды инициации, мужчина не мужчина, пока не пролил свою кровь. На внешний мир, точнее на нижний мир — те, кто живут выше облаков, смотрят как опасную стихию Хаоса, от которой следует отгородиться надёжным Логосом традиций. Но однажды столичное начальство проводит в аул спутниковую связь, и неопытный Тофик, насмотревшись этого интернета, влюбляется в московскую тиктокершу…

Иван Семенов. Школьный переполох

История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

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