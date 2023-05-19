Закон о контроле над оружием приняли в Канаде

Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием.

Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием.

Как сообщил министр общественной безопасности Марко Мендичино, законопроект был внесен в парламент еще в мае 2022 года. По его словам, закон закрепит мораторий на оборот пистолетов и внесет вклад в борьбу с домашним насилием.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение в сенат.

В феврале на фоне критики законопроекта, в том числе общинами коренных народов Канады, либералы отозвали несколько поправок в проект нового национального оружейного закона, которые фактически могли лишить многих канадцев права на охоту и самооборону.

Против выступила Консервативная партия Канады, а также два депутата от правящей партии, которые представляют в парламенте арктические регионы Канады.