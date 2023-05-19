Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Закон о контроле над оружием приняли в Канаде

Закон о контроле над оружием приняли в Канаде

Виктория Христова Май 19, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Закон о контроле над оружием приняли в Канаде отключены 90 Просмотров

Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием.

Палата общин парламента Канады одобрила законопроект о контроле над огнестрельным оружием.

Как сообщил министр общественной безопасности Марко Мендичино, законопроект был внесен в парламент еще в мае 2022 года. По его словам, закон закрепит мораторий на оборот пистолетов и внесет вклад в борьбу с домашним насилием.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение в сенат.

В феврале на фоне критики законопроекта, в том числе общинами коренных народов Канады, либералы отозвали несколько поправок в проект нового национального оружейного закона, которые фактически могли лишить многих канадцев права на охоту и самооборону.

Против выступила Консервативная партия Канады, а также два депутата от правящей партии, которые представляют в парламенте арктические регионы Канады.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*