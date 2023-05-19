В пятницу, 19 мая, начинается забастовка пилотов WestJet и Swoop, рейсы отменяются

Почти треть всех авиарейсов в Канаде (включая полёты за границу) выполняется компаниями WestJet и Swoop, так что удар по пассажирам сильный.

На утро пятницы, 19 мая, WestJet и Swoop аннулировали большую часть запланированных на ближайшие дни рейсов, включая полёты на Карибские острова. Отмена полётов вызвана объявленной забастовкой пилотов компаний. Забастовка ещё не началась, но угроза её очень серьёзна, а все попытки руководства и лётчиков договориться о разрешении трудового конфликта провалилсь.

Пока отдельные рейсы выполняются, хотя количество их резко сократилось. К тому же, компании признают, что одной из целей продолжающихся полётов является не желание продолжать обслуживание пассажиров, а намерение собрать самолёты в Канаде, не оставляя их на приколе в далёких городах.

Переговоры между профсоюзом пилотов и администрацией продолжаются. Они проходят в Торонто при участии министра Труда Канады в качестве посредника, но, скорее всего, забастовка начнётся 19 мая, в пятницу. Пока руководство компаний (а WestJet и Swoop принадлежат одному хозяину) считает, что требования профсоюза завышены, тогда как профсоюз уверен, что зарплаты должны быть повышены, а нагрузка на лётный состав сокращена.

WestJest обеспечивает примерно 30% от общего количества авиаперевозок в Канаде (AirCanada – до 50%), доля же Swoop невелика и составляет до 2%.

WestJest – одна из самых известных и популярных канадских авиакомпаний. Более ста семидесяти её самолётов обслуживают свыше ста направлений, как в Канаде, так и за рубежом. Что касается Swoop, это новая компания, дочерняя WestJet, созданная буквально пять лет назад и владеющая полуторадесятками самолётов. Эта авиакомпания специализируется на «ультра-дешёвых» перелётах, в частности она обслуживает туристов, отправляющихся на Карибы. Обе компании летают на Кубу, на Багамы, на Барбадос и на другие направления в Карибском бассейне. Так что, если собрались туда, будьте готовы ко всему.