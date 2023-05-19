Если решили купить что-то на гаражной распродаже, не забудьте о мерах предосторожности.

К сожалению, не так уж редко, как хотелось бы, вместе с купленными подержанными вещами в дом проникают непрошеные гости.

Каждую весну в Квебеке, как и по всей Северной Америке возобновляется старая и добрая традиция — начинается сезон гаражных распродаж. Независимо от того, идёт ли речь о семье, выставляющей на продажу вещи перед собственным домом (или в собственном гараже) или же об организации распродаж «вскладчину», когда несколько жителей одного здания, а то и десятки жителей, выставляют массу вещей, от которых желательно избавиться, но которые просто жалко выкинуть, потому что они хорошего качества, кому-то пригодятся и вообще, не хочется выкидывать на помойку вещь, которая тебе долго служила верой и правдой.

Но дабы избежать опасностей, присущих подобным распродажам, желательно следовать нескольким важным советам:

В первую очередь, нельзя забывать о том, что в старых вещах могут таиться клопы, тараканы и прочие мошки. Даже если внешний осмотр не показал их присутствие, это ничего не означает — один затаившийся клопик в глубинах кресла может расплодиться и превратить жизнь в кошмар. А клопик может залезть в кресло, прибежав от соседнего столика… То же касается одежды — самая красивая, чуток поношенная куртка, продаваемая за несколько долларов, может стать носительницей врага человечества — клопа.

Поэтому в первую очередь спросите у продавца, как и где использовалась вещь, почему её продают, где она хранилась. Ответы никак нельзя принимать за чистую монету, но само поведение хозяина вещи может стать показательным.

Если вещь вам приглянулась, если никаких подвохов не замечено, весьма рекомендуется тут же после покупки упаковать её в герметичный пластиковый мешок, а если речь о крупногабаритной мебели, то не надо стесняться — опрыскайте хорошим средством от насекомых. А в ответ на недоуменные взгляды ответьте, что у вас аллергия на (пыль, пыльцу, необработанную кожу и т. д.), поэтому вы обязаны избавиться от любых следов элементов, которые могут вызвать аллергию. Тем более, что такое пояснение соответствует истине — аллергены на старых вещах присутствуют. Даже при покупке книг необходимо это учитывать.

По приезду домой одежду тут же поместите в ванну и обработайте. Лучше перестраховаться, чем столкнуться с последствиями. Конечно, нехорошие случаи бывают крайне редко, но, повторим, лучше перестраховаться.

Серьёзно и внимательно пройдитесь по матрасам, по всем закоулкам дивана или кресла, по защёлкам шкафа, по складкам купленной скатерти…

Если купили игрушки, то не просто обработайте их средством от насекомых, но и тщательно вымыйте мылом или стиральным порошком.

Одежду надо тщательно прогладить и, крайне желательно, её термически обработать. Если обрабатываете вещь пылесосом, не забудьте опустошить и почистить мешок для сбора пыли.

Кстати, те же советы касаются и покупок подержанных вещей на маркетплейс Фейсбука на кижижи и на прочих сайтах, где продаются использованные вещи.

И не пугайтесь — гаражные распродажи интересны и полезны, на них можно найти массу любопытных вещей, которые пригодятся в хозяйстве и которые стоят копейки, просто осторожность не помешает.