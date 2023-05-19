Avenue du Mont-Royal становится пешеходной улицей. До 5 сентября сего года

С 20 мая по 5 сентября avenue du Mont-Royal вновь будет отдана лишь пешеходам, велосипедистам, любителям самокатов и роликовых коньков.

C субботы, 20 мая, на протяжении 2 километров 500 метров движение автотранспорта по avenue Mont-Royal будет прекращено, автобусные маршруты перенаправлены по другим улицам. Речь об участке между бульваром Saint-Laurent и улицей Fullum. На самом деле некоторые участки маршрута были закрыты для транспорта уже с 14 мая, но с 20 мая улица перекрывается на всём протяжении (пересечь её будет можно).

Разумеется, многочисленные кафе, террасы, магазины будут открыты, а желающие смогут присесть перед местными художниками и позволить тем сделать свой портрет не с помощью телефона, а красками.

Что касается велосипедистов и любителей роликовых коньков, то им предписано кататься медленно, не создавая опасности для прохожих. Лица с ограниченной подвижностью тоже смогут пользоваться стандартными мотоколясками. Для инвалидов будут обустроены два пункта бесплатного предоставления инвалидных колясок – у выхода из метро Мont-Royal и на пересечении с бульваром Saint-Laurent.

Но! электровелосипедам, электроскутерам и велосипедам с обычным мотором (мопедам) выезд на авеню Мон-Рояль будет запрещён.

Желающие воспользоваться автобусом 11 для проезда на гору или же до Côte-des-Neiges, смогут сесть на автобус у станции метро Laurier (обычно остановка около метро Mont-Royal).