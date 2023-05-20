В Канаде разоблачен серийный преступник, преследовавший мусульман

Канадская полиция выяснила, что арестованный за попытку наезда на прихожан мечети города Маркхэм 28-летний Шаран Карунакаран несет ответственность еще за две атаки на разные мечети в окрестностях Торонто.

Канадская полиция выяснила, что арестованный за попытку наезда на прихожан мечети города Маркхэм 28-летний Шаран Карунакаран несет ответственность еще за две атаки на разные мечети в окрестностях Торонто.

Во время инцидента в Маркхэме Карунакаран сначала зашел в мечеть и стал выкрикивать оскорбления в адрес мусульман и ислама и разорвал экземпляр Корана, а позже вернулся к мечети на машине и пытался задавить нескольких мусульман. За это его арестовали и предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

Однако теперь следствие установило, что мужчина совершил не одно, а три нападения на мечети. В апреле, еще до своего задержания, он заехал на парковку мечети в Скарборо и попытался сбить нескольких прихожан, которым удалось лишь чудом увернуться от автомобиля террориста.

Затем он поехал к другой мечети в окрестностях Торонто и повторил те же действия, все это в пределах полутора часов. В соцсетях Шарана Карунакарана идентифицировали как индуиста с воинствующими воззрениями и сторонника хиндутвы – индуистского национализма, процветающего ныне в Индии.

Теперь Карунакарану предъявлено более 12 обвинений по уголовным статьям в связи с 3 атаками на мечети