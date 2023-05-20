Лесные пожары в Канаде не утихают

По данным Земной обсерватории НАСА, пожары охватили около 478 000 гектаров в Альберте, Британской Колумбии и Саскачеване.

По данным Земной обсерватории НАСА, пожары охватили около 478 000 гектаров в Альберте, Британской Колумбии и Саскачеване.

Лесные пожары, бушующие на западе Канады, вынудили тысячи людей покинуть свои дома.

Некоторые нефтегазовые компании сократили добычу, так как пламя приближается к трубопроводам. На этой неделе базовые цены на канадскую тяжелую нефть подскочили до многомесячных максимумов из-за опасений по поводу пожаров.

По данным Rystad Energy, почти 2,7 млн баррелей ежедневной добычи нефтеносных песков в Альберте находятся в зонах очень высокой пожароопасности. Потери при сокращении добычи составляют около 240 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, но окончательный ущерб производству будет гораздо выше.

Дым также стал причиной ухудшения качества воздуха и туманного неба в некоторых частях южной Канады, а также в Северной Дакоте, Миннесоте и некоторых других штатах.

Изменение климата увеличивает частоту и интенсивность лесных пожаров в западной Канаде и приводит к увеличению продолжительности сезона. Повышение температуры, длительные периоды засухи и изменения в характере осадков делают регион более уязвимым для пожаров.