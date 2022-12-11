Яичницы – самые разные и неожиданные рецепты на любой вкус
Говорят, что приготовить яичницу – легче лёгкого, любой холостяк с закрытыми глазама может разбить в сковородку пару яиц и подождать, пока те поджарятся. Вот и всё (масло добавить в сковороду холостяки могут забыть, что есть, то есть). Но яичниц на самом деле почти столько, сколько звёзд на небе. Приведём всего несколько рецептов.
Яичница по-вермонтски
В американском штате Вермонт растут грецкие орехи. Много. Американцы любят яичницу, ветчину, зелень… Вот и получается яичница по-вермонтски, основным элементом которой стало смешение, казалось бы, несмешиваемых грецких орехов с яичницой и ветчиной. Но американцы – народ сметливый и легкий на выдумку. Вот и придумали такую яичницу. Завтрак получается замечательный.
Готовим яичницу по-вермонтски:
- Укладываем на чугунную сковороду порезанную полосками ветчину – граммов сто
- Посыпаем порезанным зеленым луком – пучок. Лук не жалеть!
- Засыпаем три полные столовые ложки зеленого горошка
- Тушим все это хозяйство минуты три, перемешивая
- Солить и перчить – в зависимости от наклонностей и вкусов, многие не солят совершенно, если ветчина соленая
- Теперь посыпаем блюдо грецкими орехами – возьмите штук пять-шесть, больше не надо, жарим, перемешиваея, минуты две на среднем огне
- Берем восемь яиц, разбиваем на ароматную смесь, протыкаем желтки, даем яичнице поджариться, поливаем кетчупом
- Огонь выключаем, когда яичница затвердеет, но сковороду оставляем на плите
- Перед подачей на стол посыпаем ароматной травой по выбору
- Запиваем соком и кофе.
Аффогата – яичница по-итальянски
Название уж больно привлекательно, да? Аффогата, одним словом! Проще запомнить, что это просто яичница с помидорами, но без термина аффогата весь вкус не получится оценить.
Для яичницы Аффогата берем:
- 10 яиц
- 4 столовые ложки панировочных сухарей
- 3 столовые ложки (до 90 граммов) сливочного масла
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 500 граммов мясистых свежих помидоров
- Два зубчика чеснока
- Граммов 50-100 репчатого лука (зависит от желания)
- По две столовые ложки петрушки, базилика, сельдерея
- Соль, черный молотый перец
Готовим нашу Аффогату:
- Вливаем сырые яйца в большую миску, добавляем панировочные сухари, соль, перец, тщательно взбиваем
- Растапливаем на большой сковороде сливочное масло, вливаем в него смесь, готовим обычную яичницу
- Вынимаем лопаткой яичницу из сковороды
- Разрезаем яичницу на порции и выкладываем на большое блюдо
- В той же сковороде обжариваем в оливковом масле чеснок (рубленый), а только затем рубленый лук
- Когда чеснок и лук побронзовеют, добавляем помидоры (мелко резаные), затем всю зелень, затем солим, перчим и тушим, помешивая, до получения густого томатного соуса
- Соусом заливаем яичницу.
- Поедаем под мысли о бренности сущного и о важности просвещения детей в экологическом плане.
Индийская яичница
В принципе, яичница, как яичница. Есть пара элементов из индийской кухни, которые добавляют оригинальности и необычности.
Готовим индийскую яичницу:
- Начнем с того, что отварим чечевицу – минут десять, до “почти готовности”, после чего дадим чечевице настояться в кастрюле под крышкой, слив воду
- Порежем помидоры дольками, сняв предварительно кожицу (окунув в кипяток)
- Зеленый перец – удалив зерна – режем квадратиками, то же делаем с одной луковицей
- Чечевицу, помидоры, луковицу и зеленый перец поджариваем на сковороде
- Добавляем в смесь сушеного имбиря – его надо натереть прямо перед посыпанием, причем количество зависит от вкуса – можно чайную ложку на среднюю порцию для двух голодных человек (8 яиц, ну, и примерно граммов 400 чечевицы)
- Посыпать половиной ложки куркумы (купить в магазне пряностей) и столовой ложкой кориандра
- Тут же залить яйцами и жарить на сливочном масле, отделяя постоянно лопаткой яичницу от дна сковородки, до состояния яичных хлопьев.
Завтрак получается отменный.
Чакчука
Чакчука – это традиционное блюдо арабской кухни Северной Африки – Туниса, Алжира, Ливии, только называется всюду по-разному. Но это яичница, хотя с арабским акцентом.
Продукты для традиционной чакчуки:
- Четыре яйца
- Две дольки чеснока
- Две луковицы
- Пол-килограмма помидоров
- Два стручка сладкого перца
- Разная зелень – мята, укроп, шалфей, розмарин, мята, базилик и так далее
- Две столовые ложки растительного или сливочного масла
- Соль, чёрный молотый перец
Готовим чакчуку:
- Зелень, лук и сладкий перец мелко рубим, чеснок измельчаем, помидоры разрезаем дольками
- Масло разогреваем в сковороде и обжариваем в нём зелень, лук и чеснок
- Добавить стручки перца, помидоры и приправляем солью, и перцем
- Тушим смесь минут десять на среднем огне, помешивая
- Заливаем яйцами, не перемешивая их и дожидаемся, пока не приготовится яичница
- Снимаем блюдо с огня, посыпаем свежей зеленью и подаём на стол.
Яичница с грибами
Не всякую яичницу легко приготовить. Иногда яичница – как яичница, а иногда – произведение искусства. Вот рецепт как раз хорошей яичницы, с грибами:
- Берем четверть кило белых грибов, а то и рыжиков добавляем, нарезаем их лапшицой.
- Тушим грибы в сковороде на полутора ложках сливочного масла. Тушим, скажем, минут 10, но всё это субъективно – зависит от норова плиты, от уровня огня, да и от хозяюшкиной интуиции, тут ничего не поделаешь.
- Не забудьте в процессе тушения добавить в сковороду резаный лук, а к концу процесса добавить три ложки густой сметаны.
- Как только сметана вскипит, не ждите, а тут же добавляйте яйца. На указанное количество грибов – штук 5, не больше. И размешайте.
- Добавьте в яичницу рубленой петрушки. К моменту снятия с огня – посыпьте укропом.
- Подавать яичницу, не снимая со сковороды. Выставить на стол ржаной хлебушек. Как завтрак – лучшего не найдете!
- Допускается поджарить с грибами резаные помидоры, но это уже совсем другой вкус и совсем другая история.
Кюкю (яичница с зеленью)
Хотите разнообразить свой завтрак? Тогда это азербайджанское блюдо для вас. Кюкю упоминается в четверостишьях Мехсати Гянджеви. Попробуйте это блюдо восточной кухни. Очень легко готовится, зато полезно и сытно.
Ингредиенты на 4 порции:
- 4 яйца
- 1 пучок киндзы
- 1 пучок укропа
- 1 пучок зеленого лука
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Зелень помыть и мелко нарезать.
- Яйца взбить и добавить зелень.
- Растопить масло на сковороде, залить яйца с зеленью и жарить 4-5 минут.
- Подавать со сметаной и\или с простоквашей.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!