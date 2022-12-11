Яичницы – самые разные и неожиданные рецепты на любой вкус

Пять рецептов самых разных яичниц – яичница по-вермонтски, яичница по-итальянски (аффогата), чакчука, яичница с грибами, яичница с зеленью (кюкю)!

Говорят, что приготовить яичницу – легче лёгкого, любой холостяк с закрытыми глазама может разбить в сковородку пару яиц и подождать, пока те поджарятся. Вот и всё (масло добавить в сковороду холостяки могут забыть, что есть, то есть). Но яичниц на самом деле почти столько, сколько звёзд на небе. Приведём всего несколько рецептов.

Яичница по-вермонтски

В американском штате Вермонт растут грецкие орехи. Много. Американцы любят яичницу, ветчину, зелень… Вот и получается яичница по-вермонтски, основным элементом которой стало смешение, казалось бы, несмешиваемых грецких орехов с яичницой и ветчиной. Но американцы – народ сметливый и легкий на выдумку. Вот и придумали такую яичницу. Завтрак получается замечательный.

Готовим яичницу по-вермонтски:

Укладываем на чугунную сковороду порезанную полосками ветчину – граммов сто

Посыпаем порезанным зеленым луком – пучок. Лук не жалеть!

Засыпаем три полные столовые ложки зеленого горошка

Тушим все это хозяйство минуты три, перемешивая

Солить и перчить – в зависимости от наклонностей и вкусов, многие не солят совершенно, если ветчина соленая

Теперь посыпаем блюдо грецкими орехами – возьмите штук пять-шесть, больше не надо, жарим, перемешиваея, минуты две на среднем огне

Берем восемь яиц, разбиваем на ароматную смесь, протыкаем желтки, даем яичнице поджариться, поливаем кетчупом

Огонь выключаем, когда яичница затвердеет, но сковороду оставляем на плите

Перед подачей на стол посыпаем ароматной травой по выбору

Запиваем соком и кофе.

Аффогата – яичница по-итальянски

Название уж больно привлекательно, да? Аффогата, одним словом! Проще запомнить, что это просто яичница с помидорами, но без термина аффогата весь вкус не получится оценить.

Для яичницы Аффогата берем:

10 яиц

4 столовые ложки панировочных сухарей

3 столовые ложки (до 90 граммов) сливочного масла

4 столовые ложки оливкового масла

500 граммов мясистых свежих помидоров

Два зубчика чеснока

Граммов 50-100 репчатого лука (зависит от желания)

По две столовые ложки петрушки, базилика, сельдерея

Соль, черный молотый перец

Готовим нашу Аффогату:

Вливаем сырые яйца в большую миску, добавляем панировочные сухари, соль, перец, тщательно взбиваем Растапливаем на большой сковороде сливочное масло, вливаем в него смесь, готовим обычную яичницу Вынимаем лопаткой яичницу из сковороды Разрезаем яичницу на порции и выкладываем на большое блюдо В той же сковороде обжариваем в оливковом масле чеснок (рубленый), а только затем рубленый лук Когда чеснок и лук побронзовеют, добавляем помидоры (мелко резаные), затем всю зелень, затем солим, перчим и тушим, помешивая, до получения густого томатного соуса Соусом заливаем яичницу. Поедаем под мысли о бренности сущного и о важности просвещения детей в экологическом плане.

Индийская яичница

В принципе, яичница, как яичница. Есть пара элементов из индийской кухни, которые добавляют оригинальности и необычности.

Готовим индийскую яичницу:

Начнем с того, что отварим чечевицу – минут десять, до “почти готовности”, после чего дадим чечевице настояться в кастрюле под крышкой, слив воду

Порежем помидоры дольками, сняв предварительно кожицу (окунув в кипяток)

Зеленый перец – удалив зерна – режем квадратиками, то же делаем с одной луковицей

Чечевицу, помидоры, луковицу и зеленый перец поджариваем на сковороде

Добавляем в смесь сушеного имбиря – его надо натереть прямо перед посыпанием, причем количество зависит от вкуса – можно чайную ложку на среднюю порцию для двух голодных человек (8 яиц, ну, и примерно граммов 400 чечевицы)

Посыпать половиной ложки куркумы (купить в магазне пряностей) и столовой ложкой кориандра

Тут же залить яйцами и жарить на сливочном масле, отделяя постоянно лопаткой яичницу от дна сковородки, до состояния яичных хлопьев.

Завтрак получается отменный.

Чакчука

Чакчука – это традиционное блюдо арабской кухни Северной Африки – Туниса, Алжира, Ливии, только называется всюду по-разному. Но это яичница, хотя с арабским акцентом.

Продукты для традиционной чакчуки:

Четыре яйца

Две дольки чеснока

Две луковицы

Пол-килограмма помидоров

Два стручка сладкого перца

Разная зелень – мята, укроп, шалфей, розмарин, мята, базилик и так далее

Две столовые ложки растительного или сливочного масла

Соль, чёрный молотый перец

Готовим чакчуку:

Зелень, лук и сладкий перец мелко рубим, чеснок измельчаем, помидоры разрезаем дольками Масло разогреваем в сковороде и обжариваем в нём зелень, лук и чеснок Добавить стручки перца, помидоры и приправляем солью, и перцем Тушим смесь минут десять на среднем огне, помешивая Заливаем яйцами, не перемешивая их и дожидаемся, пока не приготовится яичница Снимаем блюдо с огня, посыпаем свежей зеленью и подаём на стол.

Яичница с грибами

Не всякую яичницу легко приготовить. Иногда яичница – как яичница, а иногда – произведение искусства. Вот рецепт как раз хорошей яичницы, с грибами:

Берем четверть кило белых грибов, а то и рыжиков добавляем, нарезаем их лапшицой.

Тушим грибы в сковороде на полутора ложках сливочного масла. Тушим, скажем, минут 10, но всё это субъективно – зависит от норова плиты, от уровня огня, да и от хозяюшкиной интуиции, тут ничего не поделаешь.

Не забудьте в процессе тушения добавить в сковороду резаный лук, а к концу процесса добавить три ложки густой сметаны.

Как только сметана вскипит, не ждите, а тут же добавляйте яйца. На указанное количество грибов – штук 5, не больше. И размешайте.

Добавьте в яичницу рубленой петрушки. К моменту снятия с огня – посыпьте укропом.

Подавать яичницу, не снимая со сковороды. Выставить на стол ржаной хлебушек. Как завтрак – лучшего не найдете!

Допускается поджарить с грибами резаные помидоры, но это уже совсем другой вкус и совсем другая история.

Кюкю (яичница с зеленью)

Хотите разнообразить свой завтрак? Тогда это азербайджанское блюдо для вас. Кюкю упоминается в четверостишьях Мехсати Гянджеви. Попробуйте это блюдо восточной кухни. Очень легко готовится, зато полезно и сытно.

Ингредиенты на 4 порции:

4 яйца

1 пучок киндзы

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Зелень помыть и мелко нарезать. Яйца взбить и добавить зелень. Растопить масло на сковороде, залить яйца с зеленью и жарить 4-5 минут. Подавать со сметаной и\или с простоквашей.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!