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Новости Авторы Меган Хорхенсен Яичницы разных видов и вкусов. Готовим и радуемся жизни
Eggs
Просто вкусная яичница.

Яичницы разных видов и вкусов. Готовим и радуемся жизни

Megan Jorgensen Дек 11, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 99 Просмотров

Яичницы – самые разные и неожиданные рецепты на любой вкус

Пять рецептов самых разных яичниц – яичница по-вермонтски, яичница по-итальянски (аффогата), чакчука, яичница с грибами, яичница с зеленью (кюкю)!

Говорят, что приготовить яичницу – легче лёгкого, любой холостяк с закрытыми глазама может разбить в сковородку пару яиц и подождать, пока те поджарятся. Вот и всё (масло добавить в сковороду холостяки могут забыть, что есть, то есть). Но яичниц на самом деле почти столько, сколько звёзд на небе. Приведём всего несколько рецептов.

Яичница по-вермонтски

В американском штате Вермонт растут грецкие орехи. Много. Американцы любят яичницу, ветчину, зелень… Вот и получается яичница по-вермонтски, основным элементом которой стало смешение, казалось бы, несмешиваемых грецких орехов с яичницой и ветчиной. Но американцы – народ сметливый и легкий на выдумку. Вот и придумали такую яичницу. Завтрак получается замечательный.

Готовим яичницу по-вермонтски:

  • Укладываем на чугунную сковороду порезанную полосками ветчину – граммов сто
  • Посыпаем порезанным зеленым луком – пучок. Лук не жалеть!
  • Засыпаем три полные столовые ложки зеленого горошка
  • Тушим все это хозяйство минуты три, перемешивая
  • Солить и перчить – в зависимости от наклонностей и вкусов, многие не солят совершенно, если ветчина соленая
  • Теперь посыпаем блюдо грецкими орехами – возьмите штук пять-шесть, больше не надо, жарим, перемешиваея, минуты две на среднем огне
  • Берем восемь яиц, разбиваем на ароматную смесь, протыкаем желтки, даем яичнице поджариться, поливаем кетчупом
  • Огонь выключаем, когда яичница затвердеет, но сковороду оставляем на плите
  • Перед подачей на стол посыпаем ароматной травой по выбору
  • Запиваем соком и кофе.

Аффогата – яичница по-итальянски

Название уж больно привлекательно, да? Аффогата, одним словом! Проще запомнить, что это просто яичница с помидорами, но без термина аффогата весь вкус не получится оценить.

Для яичницы Аффогата берем:

  • 10 яиц
  • 4 столовые ложки панировочных сухарей
  • 3 столовые ложки (до 90 граммов) сливочного масла
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 500 граммов мясистых свежих помидоров
  • Два зубчика чеснока
  • Граммов 50-100 репчатого лука (зависит от желания)
  • По две столовые ложки петрушки, базилика, сельдерея
  • Соль, черный молотый перец

Готовим нашу Аффогату:

  1. Вливаем сырые яйца в большую миску, добавляем панировочные сухари, соль, перец, тщательно взбиваем
  2. Растапливаем на большой сковороде сливочное масло, вливаем в него смесь, готовим обычную яичницу
  3. Вынимаем лопаткой яичницу из сковороды
  4. Разрезаем яичницу на порции и выкладываем на большое блюдо
  5. В той же сковороде обжариваем в оливковом масле чеснок (рубленый), а только затем рубленый лук
  6. Когда чеснок и лук побронзовеют, добавляем помидоры (мелко резаные), затем всю зелень, затем солим, перчим и тушим, помешивая, до получения густого томатного соуса
  7. Соусом заливаем яичницу.
  8. Поедаем под мысли о бренности сущного и о важности просвещения детей в экологическом плане.

Индийская яичница

В принципе, яичница, как яичница. Есть пара элементов из индийской кухни, которые добавляют оригинальности и необычности.

Готовим индийскую яичницу:

  • Начнем с того, что отварим чечевицу – минут десять, до “почти готовности”, после чего дадим чечевице настояться в кастрюле под крышкой, слив воду
  • Порежем помидоры дольками, сняв предварительно кожицу (окунув в кипяток)
  • Зеленый перец – удалив зерна – режем квадратиками, то же делаем с одной луковицей
  • Чечевицу, помидоры, луковицу и зеленый перец поджариваем на сковороде
  • Добавляем в смесь сушеного имбиря – его надо натереть прямо перед посыпанием, причем количество зависит от вкуса – можно чайную ложку на среднюю порцию для двух голодных человек (8 яиц, ну, и примерно граммов 400 чечевицы)
  • Посыпать половиной ложки куркумы (купить в магазне пряностей) и столовой ложкой кориандра
  • Тут же залить яйцами и жарить на сливочном масле, отделяя постоянно лопаткой яичницу от дна сковородки, до состояния яичных хлопьев.

Завтрак получается отменный.

Чакчука

Чакчука – это традиционное блюдо арабской кухни Северной Африки – Туниса, Алжира, Ливии, только называется всюду по-разному. Но это яичница, хотя с арабским акцентом.

Продукты для традиционной чакчуки:

  • Четыре яйца
  • Две дольки чеснока
  • Две луковицы
  • Пол-килограмма помидоров
  • Два стручка сладкого перца
  • Разная зелень – мята, укроп, шалфей, розмарин, мята, базилик и так далее
  • Две столовые ложки растительного или сливочного масла
  • Соль, чёрный молотый перец

Готовим чакчуку:

  1. Зелень, лук и сладкий перец мелко рубим, чеснок измельчаем, помидоры разрезаем дольками
  2. Масло разогреваем в сковороде и обжариваем в нём зелень, лук и чеснок
  3. Добавить стручки перца, помидоры и приправляем солью, и перцем
  4. Тушим смесь минут десять на среднем огне, помешивая
  5. Заливаем яйцами, не перемешивая их и дожидаемся, пока не приготовится яичница
  6. Снимаем блюдо с огня, посыпаем свежей зеленью и подаём на стол.

Яичница с грибами

Не всякую яичницу легко приготовить. Иногда яичница – как яичница, а иногда – произведение искусства. Вот рецепт как раз хорошей яичницы, с грибами:

  • Берем четверть кило белых грибов, а то и рыжиков добавляем, нарезаем их лапшицой.
  • Тушим грибы в сковороде на полутора ложках сливочного масла. Тушим, скажем, минут 10, но всё это субъективно – зависит от норова плиты, от уровня огня, да и от хозяюшкиной интуиции, тут ничего не поделаешь.
  • Не забудьте в процессе тушения добавить в сковороду резаный лук, а к концу процесса добавить три ложки густой сметаны.
  • Как только сметана вскипит, не ждите, а тут же добавляйте яйца. На указанное количество грибов – штук 5, не больше. И размешайте.
  • Добавьте в яичницу рубленой петрушки. К моменту снятия с огня – посыпьте укропом.
  • Подавать яичницу, не снимая со сковороды. Выставить на стол ржаной хлебушек. Как завтрак – лучшего не найдете!
  • Допускается поджарить с грибами резаные помидоры, но это уже совсем другой вкус и совсем другая история.

Кюкю (яичница с зеленью)

Хотите разнообразить свой завтрак? Тогда это азербайджанское блюдо для вас. Кюкю упоминается в четверостишьях Мехсати Гянджеви. Попробуйте это блюдо восточной кухни. Очень легко готовится, зато полезно и сытно.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 4 яйца
  • 1 пучок киндзы
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок зеленого лука
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Зелень помыть и мелко нарезать.
  2. Яйца взбить и добавить зелень.
  3. Растопить масло на сковороде, залить яйца с зеленью и жарить 4-5 минут.
  4. Подавать со сметаной и\или с простоквашей.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

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