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Мороз и снегопад: что готовит Монреалю небесная канцелярия

Olga Fedak Дек 11, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология Оставить комментарий 47 Просмотров

А вы уже успели акклиматизироваться?

Воскресенье “обрадовало” монреальцев температурой -5°C, которая, однако, “ощущалась как -17°C”.

В начале новой недели горожан будет радовать безоблачное небо, однако сильные ветер будет портить зимнюю идилию. В понедельник можно ожидать от 12 до 19 градусов мороза.

Однако в концу недели город накроют тучи, которые принесут и потепление, и снегопад.

Синоптики обещают, что в пятницу и субботу температура будет крутиться около нуля, но зато с осадками в виде снега.

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