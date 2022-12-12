6 миллионов для футбанков: Квебек поддерживает провинциальные “кормушки”

Продовольственные банки сильно пострадали из-за инфляции и пандемии.

Правительство Квебека предоставит чрезвычайную помощь в размере 6 миллионов долларов продовольственным банкам провинции. Напомним, они сталкиваются со значительным увеличением спроса из-за стремительного роста инфляции. Об этом заявили министр социальной солидарности и общественных действий Шанталь Руло и министром сельского хозяйства Андре Ламонтаном в воскресенье.

Согласно данным об инфляции Статистического управления Канады, цены на продукты питания в октябре выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Есть надежда, что экстренная помощь в размере 6 миллионов долларов увеличит инвестиции правительства Квебека в продовольственные банки до 11 миллионов долларов к 2022 году.

Деньги позволят продовольственным банкам не только покупать больше еды для нуждающихся семей, но и адаптировать свои помещения для хранения большего количества товаров.

По данным Les Banques Alimentaires du Québec, ежемесячно в провинции поступает более 2,2 миллиона запросов на продовольственную помощь, что значительно больше, чем в прошлом году.