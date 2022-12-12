Вы купили товар по Интернету, посылку вы не получили, фирма утверждает, что доставила прямо к вашей двери, а дальше что?

Какие права есть у покупателя товара, если товар куплен онлайн или по телефону, но не получен, хотя отправитель божится, что товар доставил.

Вы заказали товар онлайн, оплатили посылку, но та не доставлена. Возможно, случилась накладка, и её просто забыли оформить и отправить; возможно, она затерялась в пути; возможно, её утащил нечестный сосед или случайно проходивший по улице воришка. По какой причине посылка не доставлена, значения не имеет. Разбираться с этим обязана компания, у которой вы заказали приглянувшийся вам товар.

Именно на продавце товара лежит обязанность доставить посылку по адресу, причём не просто доставить до двери заказчика, но обеспечить её безопасную доставку.

Иначе говоря, если товар пропал, если вы его не получили, то не ваше дело разбираться, по какой именно причине товар не получен. Ваше дело — отправить продавцу жалобу и потребовать либо доставить товар как можно быстрее, либо вернуть полностью выплаченные деньги.

Никакие отговорки продавца не имеют никакого юридического значения. Чаще всего фирма, отказывающаяся возместить убытки или вновь доставить товар отговаривается тем, что, мол, посылку они положили перед дверью клиента, вот и фотография, на которой ясно видно и лежащую перед входной дверью посылку, и номер дома или квартиры. К тому уже, на фотографии есть дата и точное время доставки.

На самом деле, эти «доказательства» никак не влияют на ответственность компании. Право покупателя на возмещение ущерба, на аннулирование заказа, на доставку новой посылки с тем же содержимым никак не теряется, если компания предьявила фотографии.

Единственным доказательством является ваша подпись под документом, подтверждающим доставку товара (подпись может быть электронной – покупатель расписался на экране соответствующего аппарата).

Если коммерсант настаивает на том, что посылка была доставлена и предьявляет фотографию лежащей у двери посылки в качестве доказательства, покупатель имеет право обратиться к компании, выпустившей его кредитную карточку и потребовать аннулирования трансакции. Как правило, компания запросит доказательство того, что покупатель пытался решить дело миром с продавцом — отправил тому письмо-жалобу на недоставку товара с требованием возмещения убытка. Этого письма достаточно для аннулирования оплаты (разумеется, желательно вести себя благородно и дать пару дней продавцу на ответ по поводу вашей жалобы). Поэтому, кстати, рекомендуется платить кредиткой, а не дебитовой карточкой, где внесённую сумму получить назад сложнее.

В квебекском Законе о защите потребителя (Loi sur la protection du consommateur) ни слова не говорится о том, что фотография или видео посылки, лежащей на пороге является доказательством доставки. Наоборот, в Законе чётко и ясно говорится, что купленный по Интернету или по телефону товар должен быть передан покупателю. Исключение одно — если покупатель в письменном виде согласился на доставку к своей двери или в свой двор. То есть, покупатель либо формулирует такое согласие в отдельном разъяснении, либо ставит галочку в формуляре контракта на покупку. Причём продавец не имеет права поставить такую галочку самостоятельно, когда покупатель обязан эту галочку отменить отдельным кликом.

Заметим, что в случае покупки по Интернету или по телефону продавец обязан выслать покупателю подтверждение о покупке, в котором обязательно указывается наименование товара, даётся его краткое описание, указывается цена, указывается адрес доставки, примерный срок и координаты для связи с продавцом. В этом подтверждении указывать способ доставки не обязательно. То, что посылка будет доставлена в руки покупателя, подразумевается автоматически. Но если покупатель согласился с доставкой «к двери», то вот тогда это согласие упоминается в таком подтверждении. Иначе говоря, если вы не давали согласие на то, что посылку можно оставить снаружи вашего жилища, в уведомлении ничего не будет указано. Но если в нём написано, что вы такое согласие дали, а на самом деле это не так, тогда тут же не поленитесь и отправьте письмо с указанием, что согласия с вашей стороны не было.

Заметим в заключение, что случаи пропажи посылок, оставляемых у дверей, всё же не такие уж и частые, так что, может быть, волноваться и не стоит. Тем более, что сегодня чаще всего экспедитор позвонит и сообщит о более-менее точном времени доставки, предупредит, чтобы заказчик был наготове. Но всё же проблема пропажи посылок с товаром не такая уж редкая, жалоб на пропажу посылок достаточно много, и лучше перестраховаться.