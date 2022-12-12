Вице-президент Европарламента находится под стражей, её счета заморожены, расследование только начинается

Любопытно, а вдруг катарский чемпионат мира по футболу отменят? Как раз перед финалом? Вот это сюжетный поворот был бы!

Финансовые власти Греции отдали распоряжение о замораживании всех финансовых активов вице-президента Европарламента (уже бывшего вице-президента, как как Европарламент уже снял её с должности) Евы Кайли (Eva Kaili) и членов её семьи. Распоряжение было отдано после ареста госпожи Кайли по обвинению в коррупции. Более конкретно, обвинение связано с получением Евой Кайли и рядом других высокопоставленных чиновников крупных взяток от государства Катар в ходе рассмотрения кандидатуры этой страны после подачи ею заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Всего были задержаны шесть чиновников, но власти намекают на то, что количество задержанных будет расти.

Антикоррупционное подразделение греческих служб охраны правопорядка ведёт собственное расследование всех финансовых операции Евы Кайли, её партнёров, родителей, братьев и сестер. Кроме блокировки банковских счетов отданы распоряжения о блокировке любых трансакций с недвижимостью, принадлежащей семейству Кайли.

Ева Кайли была арестована в субботу, 10 декабря. Ей 44 года, она ранее работала телеведущей на одном из греческих телеканалов. В 2014 году она была избрана депутатом Европарламента. Всего в Европарламенте 14 вице-президентов.

Сообщается, что по тому же делу арестован Лука Висентини, Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов.

Скандал весьма громкий, и общественность затихла в предвкушении новых интересных разоблачений. Хотя отменять чемпионат мира, наверно, поздно? А было бы интересно, отменить его аккурат перед полуфинальными и финальными матчами.