Канадский суд рассмотрит иск против Fortnite и Epic Games

Epic Games — американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и программного обеспечения.

Ещё в 2019 году против Fortnite и создавшей шутер Epic Games подали коллективный иск в Канаде. Раздосадованные родители пожаловались на то, что игра вызвала зависимость у их детей, каждый из которых потратил около 500-600 долларов за год.

Лишь по прошествии трёх лет суд наконец-то согласился рассмотреть дело. Правда, судья пока что не видит достаточных доказательств того, что Epic Games намеренно создала вызывающую зависимость игру. Ответчик тоже сослался на неубедительные доводы и готов отстаивать свою позицию.

Отметим, что не единственное за последнее время судебное разбирательство с участием Epic Games — компания уже не первый год «воюет» с Apple из-за внутриигровых покупок. Что же до Fortnite — напомним о том, что 16 декабря в игре стартует кроссовер с франшизой «Моя геройская академия».

Epic Games — американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и программного обеспечения. Штаб-квартира расположена в городе Кэри, штат Северная Каролина. Компания известна по игровым сериям Gears of War, Unreal Tournament и Fortnite, а также как создатели игрового движка Unreal Engine. Компания имеет студии в Шанхае, Корее и Токио.