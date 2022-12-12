США снизили мировой сбор пшеницы из-за ситуации в Аргентине и Канаде

Объем мирового сбора пшеницы из-за не учтенного неурожая ее в Аргентине и Канаде снизило министерство сельского хозяйства США, сообщает со ссылкой на отчет министерства за декабрь 2022 года

Объем мирового сбора пшеницы из-за не учтенного неурожая ее в Аргентине и Канаде снизило министерство сельского хозяйства США, сообщает со ссылкой на отчет министерства за декабрь 2022 года Interfax. «По оценке ведомства, мировой сбор пшеницы в текущем сезоне составит 780,59 млн тонн, что на 2 млн тонн ниже ноябрьской оценки (782,68 млн тонн)», — сообщается в отчете.

При этом совокупный урожай Аргентины, Австралии, Канады, ЕС, а также Украины и России прогнозируется министерством на уровне 328,72 млн тонн, хотя ранее было 330,8 млн тонн. Уточняется, что в Аргентине засуха привела к снижению посевных площадей, а также к снижению урожая. В Канаде прогноз урожайности пшеницы также был снижен на 1,2 млн тонн, то есть до 33,8 млн тонн. Однако в Австралии прогноз на урожай пшеницы был повышен на 2,1 млн тонн, то есть стал 36,6 млн тонн.

Для остальных стран — экспортеров пшеницы прогнозы на урожай не изменились. В США соберут 44,9 млн тонн, в ЕС, по прогнозу США, будет собрано 134,3 млн тонн. В связи со снижением прогноза урожая пшеницы в США снизили и прогноз глобального потребления пшеницы на 1,6 млн тонн, то есть теперь он составляет 789,5 млн тонн. При этом в 2022–2023 году объем глобального экспорта пшеницы оценивается в 210,9 млн тонн. Это на 2,2 млн тонн выше, чем предполагалось раньше.