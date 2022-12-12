Канада разрешила лицам без гражданства служить в армии

Канада отменила требование обязательного наличия канадского гражданства у военнослужащих Вооруженных сил страны, разрешив постоянным жителям идти на военную службу

Канада отменила требование обязательного наличия канадского гражданства у военнослужащих Вооруженных сил страны, разрешив постоянным жителям идти на военную службу.

Постоянные жители Канады составляют важную, обученную и разнообразную прослойку рабочей силы страны. Именно поэтому министр обороны Анита Ананд объявила, что постоянные жители теперь могут подавать заявки на вступление в ряды Вооруженных сил Канады, – говорится в сообщении правительства Канады.

Отмечается, что цель этих изменений – “расширить банк кандидатов, чтобы дать возможность постоянным жителям, соответствующим тем же критериям, что и граждане Канады, вступать в Вооруженные силы в качестве новых рекрутов или офицеров-кадетов”.

Военная служба в Канаде была доступна только гражданам страны. За последние несколько лет Вооруженные силы Канады предстали перед кризисом кадров и имеют сложности с привлечением 8 тыс. новых военнослужащих, предусмотренных действующей оборонной доктриной.

По действующим миграционным планам между 2023 и 2025 годами в Канаду должно прибыть почти 1,5 млн новых постоянных жителей.