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Новости Канада разрешила лицам без гражданства служить в армии
Канадская армия

Канада разрешила лицам без гражданства служить в армии

Виктория Христова Дек 12, 2022 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада разрешила лицам без гражданства служить в армии отключены 29 Просмотров

Канада отменила требование обязательного наличия канадского гражданства у военнослужащих Вооруженных сил страны, разрешив постоянным жителям идти на военную службу

Канада отменила требование обязательного наличия канадского гражданства у военнослужащих Вооруженных сил страны, разрешив постоянным жителям идти на военную службу.

Постоянные жители Канады составляют важную, обученную и разнообразную прослойку рабочей силы страны. Именно поэтому министр обороны Анита Ананд объявила, что постоянные жители теперь могут подавать заявки на вступление в ряды Вооруженных сил Канады, – говорится в сообщении правительства Канады.

Отмечается, что цель этих изменений – “расширить банк кандидатов, чтобы дать возможность постоянным жителям, соответствующим тем же критериям, что и граждане Канады, вступать в Вооруженные силы в качестве новых рекрутов или офицеров-кадетов”.

Военная служба в Канаде была доступна только гражданам страны. За последние несколько лет Вооруженные силы Канады предстали перед кризисом кадров и имеют сложности с привлечением 8 тыс. новых военнослужащих, предусмотренных действующей оборонной доктриной.

По действующим миграционным планам между 2023 и 2025 годами в Канаду должно прибыть почти 1,5 млн новых постоянных жителей.

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