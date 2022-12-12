Недвижимость между двумя “штормами”

В марте 2022 года на рынке недвижимости разразился шторм, и с тех пор перегрев рынка недвижимости остыл

В марте 2022 года на рынке недвижимости разразился шторм, и с тех пор перегрев рынка недвижимости остыл. Небо потемнело над владельцами и теми, кто надеется им стать. Причиной этого является последовательное повышение ключевой ставки с 0,25% до 3,75% с марта 2022 года по октябрь 2022 года. Повышение ключевой ставки до 3,75% еще не оказало полного влияния на рынок жилой недвижимости. Превратит ли предстоящее повышение ставки (или повышение ставок) этот шторм в ураган ? Многие ли владельцы потеряют свои дома ? Похоже, что нет.

По словам Дежардена, этот шторм начнет стихать в 2023 году. Ожидается, что базовая ставка вырастет до 4,25% в начале 2023 года, но ожидается, что к концу года она составит 3,75%. Ожидается, что к 2024 году он снизится до 2,25%. Вот влияние, которое это может оказать на фиксированные и переменные ставки в 2023 и 2024 годах. Владельцы переменной ипотеки могут начать видеть свет в конце туннеля. Для тех, кто хочет установить фиксированную ставку при продлении, срок в 2 или 3 года кажется более привлекательным, чем 5 лет.

Крайне важно знать, благоприятствует ли рынок покупателям или продавцам, или рынок сбалансирован. Во время пандемии мы были на рынке продавцов. С ростом ставок мы быстро перешли к практически сбалансированному рынку. Ситуации с завышенными ценами встречаются гораздо реже. Продавцы потеряли свои позиции силы. Что касается Монреальской RMR, то по состоянию на ноябрь 2022 года количество действующих регистраций составило 16 397, что на 58% больше, чем в том же месяце прошлого года. За период с января по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок упало на 21%.

В ноябре 2022 года количество сделок упало на 38% по сравнению с ноябрем 2021 года, что на 60% меньше для многоквартирных домов, на 41% для кондоминиумов и на 30% для домов на одну семью. «Резкое падение продаж в ноябре перекликается с быстрым повышением процентных ставок. Этот уровень транзакций, который является одним из самых низких, зарегистрированных системой Centris, продолжает отражаться в накоплении действующих регистраций. Тем не менее, количество новых предложений недвижимости на рынке, как правило, снова снижается в ноябре, что указывает на то, что потенциальные продавцы не спешат продавать свою недвижимость или пока не чувствуют себя обязанными это делать», – констатирует Чарльз Брант, директор отдела анализа недвижимости.

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Ольга Успенская

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