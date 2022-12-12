Почему яблоки очень полезны и как именно они нам помогают

Полезные свойства яблок, наших помощников в поддержании здоровья

Десять очень полезных свойств яблок, помогающих улучшать здоровье и настроение.

Буквально месяц назад мы рассказывали о яблоках, этом замечательном фрукте, который помогает организму бороться с болезнями: Правда и мифы о яблоках – семь интресных фактов.

Но настало время и рассказать о конкретных свойствах яблок, о том, как они «работают на организм»:

Яблоко помогают пищеварению. Так как в яблоках много клетчатки, то потребление их оптимизирует работу пищеварительного тракта и желудка (к тому же, яблоки помогают избавиться от запоров). Так как клетчатка содержится в кожуре, то при запорах желательно есть яблоко вместе с кожурой, а вот при диаррее лучше её срезать. Врачи сходятся во мнению, что элементы, содержащиеся в яблоках (в первую очередь, в кожуре), препятствуют развитию опухолей.. Одно съеденное яблоко в день даст хороший положительный эффект. Яблоки — замечательное средство борьбы с плохим холестеролом. Пектин, содержащийся в яблоках мешает образованию жиров в артериях. Если яблоко выжать и выпить свежий сок, то для избавления от вредного холестерола такой процесс ещё полезней. Мы уже писали в прошлой статье о том, что яблоко — наш союзник в борьбе за похудение. Если вас этот вопрос волнует, ешьте яблоки. Они отлично удаляют голод и тем самым помогают похудеть. Яблоки сокращают риск диабета. Как клетчатка, так и пектины задерживают усвоение кровью сахара. Согласно результатам исследований. Потребление двух яблок в день позволяет снизить риск диабета второго типа примерно на 30%. Яблоки укрепляют кости, увеличивая костную массу (в принципе, многие фрукты отличаются этим полезным качеством, так что яблоки не исключение). Если есть яблоки перед сном, то они способствуют расслабленности и глубокому сну. Американская Ассоциация Сердца (American Heart Association) утверждает, что яблоки и груши — если их есть регулярно и часто (желательно, каждый день), – сокращают риск сердечно-сосудистых заболевнаий примерно вдвое. Яблоки способствуют улучшению работы мозга, помогая обновлению его клеток. А следовательно, они помогают бороться с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Наконец, яблоки помогают сохранять здоровыми зубы и полость рта. Слюна, образующаяся при поедании яблок, убивает вредные микробы и не даёт развиваться кариесу.