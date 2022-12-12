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Общество Здоровье, медицина Почему яблоки очень полезны и как именно они нам помогают
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Яблоки. Необходимый нам фрукт.

Почему яблоки очень полезны и как именно они нам помогают

Megan Jorgensen Дек 12, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости Оставить комментарий 24 Просмотров

Полезные свойства яблок, наших помощников в поддержании здоровья

Десять очень полезных свойств яблок, помогающих улучшать здоровье и настроение.

Буквально месяц назад мы рассказывали о яблоках, этом замечательном фрукте, который помогает организму бороться с болезнями: Правда и мифы о яблоках – семь интресных фактов.

Но настало время и рассказать о конкретных свойствах яблок, о том, как они «работают на организм»:

  1. Яблоко помогают пищеварению. Так как в яблоках много клетчатки, то потребление их оптимизирует работу пищеварительного тракта и желудка (к тому же, яблоки помогают избавиться от запоров). Так как клетчатка содержится в кожуре, то при запорах желательно есть яблоко вместе с кожурой, а вот при диаррее лучше её срезать.
  2. Врачи сходятся во мнению, что элементы, содержащиеся в яблоках (в первую очередь, в кожуре), препятствуют развитию опухолей.. Одно съеденное яблоко в день даст хороший положительный эффект.
  3. Яблоки — замечательное средство борьбы с плохим холестеролом. Пектин, содержащийся в яблоках мешает образованию жиров в артериях. Если яблоко выжать и выпить свежий сок, то для избавления от вредного холестерола такой процесс ещё полезней.
  4. Мы уже писали в прошлой статье о том, что яблоко — наш союзник в борьбе за похудение. Если вас этот вопрос волнует, ешьте яблоки. Они отлично удаляют голод и тем самым помогают похудеть.
  5. Яблоки сокращают риск диабета. Как клетчатка, так и пектины задерживают усвоение кровью сахара. Согласно результатам исследований. Потребление двух яблок в день позволяет снизить риск диабета второго типа примерно на 30%.
  6. Яблоки укрепляют кости, увеличивая костную массу (в принципе, многие фрукты отличаются этим полезным качеством, так что яблоки не исключение).
  7. Если есть яблоки перед сном, то они способствуют расслабленности и глубокому сну.
  8. Американская Ассоциация Сердца (American Heart Association) утверждает, что яблоки и груши — если их есть регулярно и часто (желательно, каждый день), – сокращают риск сердечно-сосудистых заболевнаий примерно вдвое.
  9. Яблоки способствуют улучшению работы мозга, помогая обновлению его клеток. А следовательно, они помогают бороться с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
  10. Наконец, яблоки помогают сохранять здоровыми зубы и полость рта. Слюна, образующаяся при поедании яблок, убивает вредные микробы и не даёт развиваться кариесу.
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