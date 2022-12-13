Пострадают четыре провинции: в Канаду идёт тропический шторм

В Квебеке будет сильный ветер, но снегопад ожидается не ранее пятницы.

Остатки широкомасштабного американского шторма вызовут метели не только в США, но и в Манитобе, Саскачеване, Онтарио и Квебеке. Об этом заявили метеорологи двух стран. Они уверяют, что система низкого давления из Колорадо протянется более чем на 3000 километров, достигнув некоторых частей канадских прерий и Мексиканского залива.

Но не спешите пугаться: Терри Лэнг, метеоролог из Environment Canada, уверяет, что этот шторм типичен для этого времени года. Скорее всего, он затронет только юго-восточный Саскачеван и южную часть Манитобы, вызвав сильные ветра и снежные поземки.

“Южная часть Манитобы пострадает сильнее, но большая часть энергии системы уходит дальше на юг, поэтому я не удивлюсь, если получу несколько предупреждений для южной части Манитобы. Но все же это не такая сильная система, как может быть, вот почему пока мы не получили никаких предупреждений”, – сказала она.

В то время как в канадских прериях уже идет снег, этот шторм может принести ещё больше осадков в ночь со вторника на среду. Снег, вероятно, продолжится в среду. Он также принесет с собой ветер, а в некоторых районах все еще будет наблюдаться шторм в четверг.

“Самое главное, что люди должны знать – это то, что будет больше снега, и они должны быть готовы к зимним условиям вождения. Подготовьте свои машины, проверьте состояние шоссе, прежде чем отправиться в путь, и если все выглядит плохо, то люди должны соответственно отложить свои планы поездок”, – предупредила метеоролог.

В среду шторм пройдет по прериям, и вероятно, достигнет некоторых частей Восточного Онтарио ближе к концу недели.

В северо-западном Онтарио выпадет больше снега, чем в южной части Манитобы. А в южном Онтарио выпадет не только снег, но и, вероятно, ледяной дождь.

Резюмируя, Лэнг отметила: “Мы ожидаем снег, но не целую тонну снега. Мы видем эту штормовую систему каждую зиму, поэтому люди должны привыкнуть к снегопаду в Канаде в декабре”. В Квебеке осадки ожидаются в конце недели.