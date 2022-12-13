Деревья вместо парковки: монреальский парк Монт-Руаяль готовится к расширению

А все потому, что наша мэр – самая, “зелёная” на планете.

Знаменитый парк Монреаля Монт-Руаяль подвергнется крупнейшему расширению за последние 150 лет.

Гора будет расширена на три гектара, озеленена в нескольких местах и ​​реконструирована “для укрепления и защиты ее экологической целостности”.

Квебек уступит городу эквивалент пяти футбольных полей возле старой Королевской больницы Виктории. Земля в настоящее время является стоянкой. Эти пространства будут преобразованы в зеленые насаждения – и это является частью обещания мэра Валери Планте на конференции по защите биоразнообразия.

“Монт-Руаяль — это легкие города”, — напомнила Плант, отметив, что парк представляет собой 746 гектаров биоразнообразия.

Этот план будет реализован только через 10 лет, но другие изменения начнутся раньше.

В 2024 году город добавит больше зеленых насаждений вокруг озера Бивер и дома Смита, убрав там 40 процентов парковки.

Город заявляет, что предпочитает, чтобы люди посещали гору на общественном транспорте или на велосипеде. Плант также указала на исследование, показывающее, что, кроме выходных, парковки в основном пустуют.

Мэр акцентировала внимание, что не пытается наказывать водителей, несмотря на удаление около 300 парковочных мест.

Также план подразумевает посадку 200 деревьев возле Парк-авеню и ограждение неформальных дорожек на горе, чтобы посадить больше деревьев и кустарников для защиты живущих здесь диких животных.

В этом году отмечает свое 150-летие. Он был создан в 1872 году, когда городская администрация того времени начала экспроприацию земли для защиты горы.