Правосудие торжествует — он торговал наркотиками, потому что голодал (в Квебеке!), а оружие купил, чтоб от расистов обороняться (напоминаем, в Квебеке дело происходит)

Молодой человек, приговорённый за торговлю наркотиками и хранение огнестрельного оружия, отпущен на свободу. Его надо пожалеть.

Преступник вышел на свободу благодаря новому закону, по которому отменяется заключение для «незначительных преступлений с применением огнестрельного оружия».

Кейнли Джейсон Расин Марк (Keinly Jasson Racine Marc) был арестован ещё два года назад. При обыске у него на квартире был найден целый склад тяжёлых наркотиков разных видов, к тому же у него были обнаружены два пистолета и несколько десятков патронов к ним.

Прокуратура, напомнив на суде о размахе преступлений с применением огнестрельного оружия, потребовала для невинного юноши четырёх лет заключения за хранение наркотических веществ и огнестрела. Хорошо ещё для осуждённого, что он либо не успел поторговать наркотиками и оружием, или же эти моменты следствие не вскрыло. Но срок в любом случае не минимальный.

Сразу же после предьявления обвинения несчастный юноша раскаялся, заявив об этом на суде. Он обратился к суду с просьбой поверить в его добрые намерения и отправить под домашний арест, чтоб он именно дома успешно прошёл процесс перевоспитания.

Адвокат же осуждённого, выполняя свою работу, напомнил суду о новом федеральном законе, согласно которому отменяются минимальные сроки заключения для преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия. Согласно этому закону, при аннулировании таких сроков канадские федеральные тюрьмы не будут «переселены представителями коренного населения и явно заметных внешне меньшиств» – то есть, можно будет с гордостью отчитаться перед определённого рода активистами, которые обвиняют власти в том, что в тюрьмах большинство — как раз представители коренных народов и заметных внешне меньшинств (по-французски формулировка следующая – « diminuer la surreprésentation des communautés autochtones et des minorités visibles dans les prisons canadiennes »).

Говоря по-простому, нет человека — нет проблемы. Выпустили из тюрем преступников, которых отправили за решётку по минимальным срокам, вот тюрьмы и разгружены от представителей «меньшинств и коренных народов». А что эти уголовники вернулись на улицы после «наказания», заключающегося в том, что им пальчиком погрозили, и что они будут «наводить порядок» на наших улицах, так это уже к битве против дискриминации отношения не имеет. Но для того, чтобы тюрьмы разгрузить, надо применять минимальные сроки наказания по делам, связанным с огнестрельным оружием.

Суд внял призывам адвоката и его клиента и решил освободить того от отсидки. Потому что (цитируем) «таким образом тот сможет быстрее и более эффективно перевоспитаться и влиться в общество, и, таким образом, он перестанет заниматься незаконными вещами!

Судья пояснил, что подсудимый был вынужден заняться торговлей наркотиками из-за пандемии, потому что он потерял работу после объявления карантина (у вас слёзы умиления не выступили на глазах?) Судья не пояснил, почему остальным гражданам, оказавшимся в таком же положении, торговать наркотиками в голову не пришло.

Подсудимый, со своей стороны, пояснил, что и оружие он купил незаконно с целью самообороны, потому что он и его жена подвергались расистским угрозам расправы из-за его цвета кожи (Напомним, дело происходит в Монреале!) Судья разрыдался при этих словах (ну, может, только в сердце своём) и простил обвинияемого за покупку и хранение пистолетов и патронов. Кстати, невинный безработный заплатил за оба пистолета тысячу долларов (но он не хотел покупать два, просто продавец сказал — или оба, или ни одного, пришлось заплатить тысячу долларов и купить оба. Нищета и безработица не помешали).

Вся эта ахинея про вынужденную торговлю наркотиками, причины покупки пистолетов «для личных нужд самообороны от подлых расистов» судьёй была принята на веру (ага, удивительно, но факт). Впрочем, судья выразил сомнение в том, что подсудимый говорит правду про причины покупки оружия, но он, судья, «понимает чувства обвиняемого, который был жертвой произвола полицейскх расистов» (см. фотографии невинной овечки).

Судья сжалился и вынес приговор — два года заключения. После чего осуждённый тут же вышел на свободу, так как это минимальный срок по делам, связанным с огнестрельным оружием, за который теперь не сажают. Гениально. Расизму — бой! Главное – уповать на минимальный срок, держаться в рамках. И быть правильного этнического происхождения, дабы не перегружать тюрьмы лицами этого происхождения. Только потом не надо удивляться распространению незаконного оружия. Впрочем, запретим охотничьи и спортивные ружья, вот жизнь и наладится.