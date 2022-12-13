Выставка динозавров в Центре Науки Монреаля – спешите видеть, сводить детей обязательно!

Слабонервным выставку динозавров посещать не рекомендуется – съедят же жуткие зверюги, и косточек не оставят.

В Центре Науки Монреаля поселились динозавры. Всех размеров и видов. Эти грозные животные, когда-то владеющие планетой в течение десятков миллионов лет, давным давно удалились на покой, но вот, они вернулись и обосновались в Старом Порту, на выставке Динозавров в Центре Науки.

На самом деле выставка работает уже с 9 октября, но перед Рождественскими и Новогодними праздниками разве можно устоять и не посетить её? Одним словом, если вашим детям под душе аардониксы, патагозавтры, лиоцератопсы, монреаледактили и прочие представитили древней фауны, собирайтесь на экскурсию.

Подробно рассказывается о динозаврах всех эпох — от Пермского периода до Юрского. Подробно повествуется о зонах обитания — ведь они владели всей планетой, от Арктики до экватора.

Выставка проходит под сопровождения 3D фильма о динозаврах (лон показывается в IMAXe), на ней есть познавательные игры для детей. Детишки могут даже создать собственних интерактивных зверюг, используя реальные изображения отдельных частей тела, соответствующие представлениям палеонтологов. Да всего не перескажешь, но уж точно, глаза у детей будут разбегаться от восторга и восхищения.

Выставка динозавров в Центре Науки Монреаля, в Старом порту работает до 12 марта 2023 года.

Билеты можно приобрести на месте или же на странице Центра Науки: Билеты на выставку динозавров на сайте Центра Науки