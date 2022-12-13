Десять самых безопасных городов в мире (речь о больших известных городах, а не маленьких тихих городках)

Список из десяти самых безопасных городов-мегаполисов в мире, судя по статистике совершаемых в них преступлений.

Мы рассказывали о восьми самых опасных больших городов в мире в 2022 году. Но есть и хорошие новости — ниже мы приводим список самых безопасных городов мира по версии известного сайта Discoverer.com :

Токио. Несмотря на население в тринадцать миллионов жителей, столица Японии весьма безопасна для жителей и гостей города. Воровство случается редко, грабежи ещё реже, случаев мошенничества, включая вороство личных данных в Интернете, тоже очень и очень редки. Город считается самым безопасным в мире в категории мегаполисов. И это несмотря на активнейшую ночную жизнь — работающие до утра бары, дискотеки и прочие увеселительные места. Сингапур. Преступлений очень и очень мало. В 2017 году в течение 135 дней в городе не было совершено ни одного преступления, но и сегодня их крайне мало. В городе, между прочим, установлены свыше ста тысяч камер видеонаблюдения. Амстердам. Да, тот самый город, в котором расположен известнейший квартал красных фонарей и который славится либеральной политикой по отношению к марихуане. Но в городе совершается очень мало преступлений. К тому же, и автоаварий в нем очень мало — город славится дисциплинированными водителями. Стокгольм. Вся Швеция пока ещё считается самой безопасной страной в Европе, но миллион жителей столицы могут похвасться очень маленьким уровнем преступности во всех отношениях. Осака. Этот японский город с населением под три миллиона человек в чём-то похож на Токио. Уровень жизни в городе высок, а вот насильственных преступлений совершается очень мало, несмотря на активную ночную жизнь. Мюнхен. Несколько неожиданно, но этот германский город по праву входит в список десяти самых безопасных городов мира. Нападений на прохожих, квартирных краж мало, мошенничеств в цифровой сфере тоже мало. Рейкявик. Столица Исландии. Город небольшой, но в нём нет «неблагополучных» кварталов, нет бездобных, очень мало наркотиков, насильственных преступлений практически нет. Возможно, погодные факторы чем-то помогают поддерживать порядок (бездомным постоянно меняющаяся погода летом и суровые зимы всё же не по нраву). Вена. Насильственных преступлений крайне мало. «Трамвайные воришки» встречаются, но, опять же, встречаются крайне редко. Может быть, потому, что залезть в карман сложновато, когда в транспорте народу относительно мало, не прижмёшься и в чужой карман руку не засунешь. Ниагара-Фоллс. Ну, наконец-то и канадский относительно крупный город, хотя и в самом конце списка. Несмотря на обилие туристов и увеселительных заведений, баров, ресторанов, казино, фестивалей, преступлений в городе совершается очень мало. Абу Даби. В Объединённых Арабских Эмиратах вообще преступлений совершается мало, но в столице их меньше. Считается, что преступления совершают, как правило, приезжие.