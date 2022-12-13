Десять самых безопасных городов в мире (речь о больших известных городах, а не маленьких тихих городках)
Список из десяти самых безопасных городов-мегаполисов в мире, судя по статистике совершаемых в них преступлений.
Мы рассказывали о восьми самых опасных больших городов в мире в 2022 году. Но есть и хорошие новости — ниже мы приводим список самых безопасных городов мира по версии известного сайта Discoverer.com :
- Токио. Несмотря на население в тринадцать миллионов жителей, столица Японии весьма безопасна для жителей и гостей города. Воровство случается редко, грабежи ещё реже, случаев мошенничества, включая вороство личных данных в Интернете, тоже очень и очень редки. Город считается самым безопасным в мире в категории мегаполисов. И это несмотря на активнейшую ночную жизнь — работающие до утра бары, дискотеки и прочие увеселительные места.
- Сингапур. Преступлений очень и очень мало. В 2017 году в течение 135 дней в городе не было совершено ни одного преступления, но и сегодня их крайне мало. В городе, между прочим, установлены свыше ста тысяч камер видеонаблюдения.
- Амстердам. Да, тот самый город, в котором расположен известнейший квартал красных фонарей и который славится либеральной политикой по отношению к марихуане. Но в городе совершается очень мало преступлений. К тому же, и автоаварий в нем очень мало — город славится дисциплинированными водителями.
- Стокгольм. Вся Швеция пока ещё считается самой безопасной страной в Европе, но миллион жителей столицы могут похвасться очень маленьким уровнем преступности во всех отношениях.
- Осака. Этот японский город с населением под три миллиона человек в чём-то похож на Токио. Уровень жизни в городе высок, а вот насильственных преступлений совершается очень мало, несмотря на активную ночную жизнь.
- Мюнхен. Несколько неожиданно, но этот германский город по праву входит в список десяти самых безопасных городов мира. Нападений на прохожих, квартирных краж мало, мошенничеств в цифровой сфере тоже мало.
- Рейкявик. Столица Исландии. Город небольшой, но в нём нет «неблагополучных» кварталов, нет бездобных, очень мало наркотиков, насильственных преступлений практически нет. Возможно, погодные факторы чем-то помогают поддерживать порядок (бездомным постоянно меняющаяся погода летом и суровые зимы всё же не по нраву).
- Вена. Насильственных преступлений крайне мало. «Трамвайные воришки» встречаются, но, опять же, встречаются крайне редко. Может быть, потому, что залезть в карман сложновато, когда в транспорте народу относительно мало, не прижмёшься и в чужой карман руку не засунешь.
- Ниагара-Фоллс. Ну, наконец-то и канадский относительно крупный город, хотя и в самом конце списка. Несмотря на обилие туристов и увеселительных заведений, баров, ресторанов, казино, фестивалей, преступлений в городе совершается очень мало.
- Абу Даби. В Объединённых Арабских Эмиратах вообще преступлений совершается мало, но в столице их меньше. Считается, что преступления совершают, как правило, приезжие.
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