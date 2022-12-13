Канадский регулятор ужесточает контроль над криптовалютными торговыми площадками

Финансовый регулятор Канады расширяет положения, которые, как ожидается, будут соблюдать платформы для торговли криптовалютой в свете краха биржи FTX в прошлом месяце

Финансовый регулятор Канады расширяет положения, которые, как ожидается, будут соблюдать платформы для торговли криптовалютой в свете краха биржи FTX в прошлом месяце. Лицензирование также будет подвергаться более строгому контролю, в том числе компаниям, базирующимся за пределами страны, но доступным для ее резидентов.

Канадские администраторы ценных бумаг (CSA) изложили более строгие требования к криптофирмам в заявлении, опубликованном в понедельник. Меры включают разделение клиентских и собственных бизнес-активов, обеспечение хранения клиентских активов у «соответствующего хранителя» и запрет на предоставление маржи или кредитного плеча канадским пользователям.

Платформы за пределами Канады, предлагающие услуги канадцам, будут подпадать под те же требования. CSA потребовало от криптофирм пройти обязательную регистрацию в августе, получив лицензию на предварительную регистрацию (PRU). Это означает, что к ним будут применяются те же требования, что и к зарегистрированным платформам.

Теперь CSA не делает никаких поблажек. Если платформа не предоставит PRU своему регулирующему органу, CSA «рассмотрит все применимые варианты регулирования, чтобы привести платформу в соответствие с законодательством о ценных бумагах, включая принудительные меры», — говорится в заявлении. В ближайшее время будет объявлен точный срок.

Наблюдательный орган также отметил, что рассматривает стейблкоины как «ценные бумаги и/или деривативы», которые запрещены. Канадские трейдеры не могут торговать или подвергаться воздействию таких криптоактивов на зарегистрированных или предварительно зарегистрированных платформах.