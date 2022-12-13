Международный автосалон в Ванкувере отменяется. А в Монреале – состоится!

Мартовское мероприятие должно было стать 100-м Международным автосалоном в Ванкувере после того, как оно было впервые проведено в 1920 году

Мартовское мероприятие должно было стать 100-м Международным автосалоном в Ванкувере после того, как оно было впервые проведено в 1920 году. Однако от идеи проведения автосалона опять отказались. Проблемы с цепочкой поставок означают, что многие производители автомобилей не могут принять участие в мероприятии. До этого же мотор-шоу 2020, 2021 и 2022 годов были отменены из-за ограничений Covid-19 и проблем с цепочкой поставок.

«Последние несколько месяцев мы работали с производителями автомобилей и другими партнерами в ожидании личного возвращения, чтобы отпраздновать 100-й выпуск традиционного автосалона в марте», — сказал президент Ассоциации дилеров новых автомобилей Британской Колумбии Блэр Куали.

«К сожалению, постоянные проблемы с глобальной цепочкой поставок означают, что ряд производителей и дистрибьюторов не в состоянии принять участие во многих автосалонах в Северной Америке, включая Ванкувер. Без солидного участия производителей мы не сможем организовать такое качественное шоу, которого ожидаем и мы, и автолюбители».

Международный автосалон в Монреале будет проходить с 20 по 29 января и, как ожидается, соберет три четверти самых популярных брендов рынка. Кроме того, с 17 по 26 февраля пройдет Канадский международный автосалон в Торонто.