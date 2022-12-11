Из нашей скромной коллекции малоизвестных, но занимательных фактов

И вновь предлагаем вашему вниманияю несколько маленьких, но занимательных историй из жизни жителей Земли.

Первый раз в истории человечества люди наблюдали взрыв на луне 25 июня 1178 года. Тогда несколько монахов из Кантерберри видели, как на Луне поднялся огромный столб пыли и «дыма». По всей видимости, на Луну упал метеорит, а судя по месту падения, именно это падение привело к созданию кратера Джордано Бруно.

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В древнегреческом театре каждый актёр исполнял несколько ролей. При смене персонажа актёр менял маску. Маски были из глины. Каждая маска несла важную смысловую нагрузку – при виде маски публика тут же понимала, какими особенностями обладает персонаж.Например, красная маска, изрезанная морщинами, означала, что перед нами хитрый и язвительный старик.

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В парижской тюрьме Консьержери, что рядом со Святой Часовней, три башни. Согласно переводу романа Гюго «Собор Парижской богоматери», первую башню на русский язык перевели, как Часовая башня (на ней в 1370 году были установлены первые в городебашенные часы), вторая башня называется Серебряной, потому что в ней хранилась государственная казна. Третья на русский язык переведена, как башня Говорун, потому что в ней заключенных пытали, после чего они признавались в преступлениях.

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В июне 1815 года российский император Александр Первый был награжден в Елисейском дворце орденом Святого Духа. Орден вручил король Франции, поставленный у власти европейскими монархиями.

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Самый дорогой военный самолет в СССР был Ту-160, который превышал в полете скорость звука в два раза. Это был стратегический бомбардировщик. В 2000 году Украина уничтожила последний из своих десяти Ту-160. У самолета отпилили носовую часть, а за действием наблюдала делегация министерства обороны США в главе с заместителем министра обороны.

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31 декабря 1897 года территория Нью-Йорка была расширена с 44 до 300 квадратных миль. Население резко возросло с 2 миллионов до 3,5 миллионов человек. До этого город Нью-Йорк находился на острове Манхэттен и на юго-западной части Бронкса. А в этот день в него вошли Бруклин, Стейтен-Айленд, Куинс и весь Бронкс. До сих пор регулярно проводятся референдумы по отделению от Нью-Йорка Стейтен-Айленда и даже Бруклина, но пока безуспешно.

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Приятный журнал «Красная Бурда» оригинально трактовал понятие Атлас мира (по аналогии с понятием Трубка мира): Атлас мира, это кусок материи, передаваемый индейцами по кругу, когда они сидят у костра и договариваются о прекращении войны.

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Тропические леса, это лёгкие нашей планеты. Как ни странно, но это ошибка. Тропические леса не снабжают Землю кислородом, хотя его выделяют. Но тропические леса полностью потребляют выделяемый кислород – он используется растениями и животными самого тропического леса. А вот торфяники, залежи угля, нефти и керогена содержат кислород и выделяют его в больших количествах, снабжая им планету. Вот торфяники и нефтяные месторождения и являются «лёгкими планеты Земля.»