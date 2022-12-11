Серьёзная авария подъёмника на горнолыжной станции Mont-Sainte-Anne привела ко временному закрытию курорта

Лыжникам приходится искать другие склоны, с которых можно скатиться на лыжах, благо, на севере Квебека снег кататься уже позволяет.

На одной из самых популярных горнолыжных станций Квебека — на лыжном курорте Mont-Sainte-Anne в субботу, 9 декабря, произошла серьёзная авария — сорвалась и рухнула на заснеженный склон пассажирская гондола. К счастью, пассажиров в ней не было, поэтому никто не пострадал.

Курорт был тут же закрыт для посетителей, а лыжникам, прибывающим на гору, приходится возвращаться домой «несолоно хлебавши». Все полосы закрыты по меньшей мере до понедельника (скорее всего, расследование причин аварии займёт дня три-пять, не говоря уже о ремонте). Таким образом лыжникам придётся выбрать для любимого спорта другие горнолыжные курорты, которых, впрочем, не так уж мало. С другой стороны, существует возможность того, что в целях проверки безопасности подъёмников власти распорядятся о временном закрытии всех станции — такая мера не станет чем-то необычным. Но всё зависит от результатов расследования нынешней аварии.

В любом случае, лыжникам рекомендуется связаться с той горнолыжной станцией, на которую они собираются отправиться в ближайшие дни, чтобы уточнить, работает ли она.

Снежный покров пока устоялся лишь в северных районах Квебека, но зима на подходе, так что в ближайшие недели лыжникам уже будет раздолье.

По последним сообщениям, школа для начинающих лыжников на горе Sainte-Anne работает, так как занятия проводятся у подножия горы, подьёмник не используется.