В Канаде почти 500 подростков по ошибке получили приглашение проголосовать на выборах

В Канаде почти 500 несовершеннолетних получили некорректные приглашения для участия в голосовании.

Как сообщает телеканал CTV, избирательный орган Саскачевана признал, что это стало результатом технического сбоя, и уведомил несовершеннолетних о произошедшем.

Специальные бюллетени были направлены по почте подросткам, которые не достигли 18-летнего возраста.

Избирательная комиссия Саскачевана подтвердила наличие ошибки и сообщила, что молодые люди, получившие эти бюллетени, были информированы об инциденте.

Региональные выборы в парламент Саскачевана проводятся с 22 по 28 октября.

Голосовать на этих выборах имеют право только совершеннолетние граждане данной провинции.

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