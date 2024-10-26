Как монреальская школа возродила дебаты о секуляризме и законопроекте 21 в Квебеке

Расследование атмосферы страха в начальной школе Монреаля вновь разожгло дискуссию о секуляризме в системе образования Квебека, и правительство провинции пообещало рассмотреть новые меры по недопущению распространения религии в классах.

Министр образования Квебека заявил, что закон провинции о секуляризме, известный как билль 21, не соблюдается в школе и может быть усилен. Его комментарии следуют за опубликованным ранее в этом месяце отчетом, в котором говорится, что группа учителей Бедфордской школы, многие из которых имеют североафриканское происхождение, подвергали детей физическому и психологическому насилию.

На этой неделе эта проблема стала главной в заголовках газет Квебека после того, как оппозиционная партия Квебека (PQ) назвала ее “случаем проникновения исламистов” в систему государственных школ, а коалиционное правительство Авенира Квебека (CAQ) быстро последовало ее примеру.

Но критики говорят, что акцент на религии – это отвлекающий маневр, который отвлекает от того факта, что власти годами позволяют ситуации в Бедфорде сохраняться, не предпринимая никаких действий.

Во вторник премьер-министр Квебека Франсуа Лего впервые прокомментировал это событие в социальной сети, заявив, что он “очень шокирован” “попыткой группы учителей внедрить исламистские религиозные концепции в государственную школу”.

Это стало изменением тона для его правительства, которое ранее избегало связывать ситуацию в Бедфорде с религией.

11 октября Департамент образования опубликовал свой отчет о Бедфордской школе, ставший результатом расследования, инициированного прошлогодним репортажем монреальской радиостанции, в котором задокументировано, как доминирующий клан учителей установил автократическое правление в школе.

В отчете было установлено, что учителя кричали на учеников и унижали их, а некоторые учителя не верили в проблемы с обучаемостью и объясняли трудности учеников ленью.

Такие предметы, как естественные науки и половое воспитание, либо игнорировались, либо преподавались совсем плохо, а девочкам не разрешали играть в футбол.

Расследование показало, что большинство членов доминирующей группировки были выходцами из Северной Африки и что на учителей оказывала влияние местная мечеть.

Но также было отмечено, что некоторые учителя североафриканского происхождения выступали против доминирующего клана, и в отчете ситуация была охарактеризована как столкновение идеологий, а не культур.

Одиннадцать учителей в школе были отстранены от работы на выходные.

Во вторник министр образования Бернард Дрейнвилль заявил, что у учителей — как мужчин, так и женщин — были приостановлены лицензии на преподавание в ожидании результатов дисциплинарных расследований.

Выступая в популярном квебекском ток-шоу “Tout le monde en parle” в воскресенье, более чем через неделю после выхода доклада, Дрейнвилл тщательно подбирал слова, заявив, что важно не подвергать стигматизации учителей североафриканского происхождения.

“Прежде чем говорить о том, что существует проблема секуляризма или что религиозное движение пытается взять под контроль одну или несколько школ в Монреале, я должен быть осторожен”, – сказал он.

На этой неделе этот тон изменился.

В понедельник лидер Квебекской партии Поль Сен-Пьер Пламондон выступил с резкой критикой, заявив, что в школах Квебека существует проблема “религиозного и идеологического проникновения”.

Во вторник Лего объявил, что он попросил Дрейнвиля и министра по делам секуляризма Жан-Франсуа Роберже “подумать о том, что мы можем сделать как правительство для усиления контроля и секуляризма в школах”.

Дрейнвилл заявил журналистам, что правительство “обязано изучить, что можно сделать для усиления (законопроекта 21) в отношении Бедфорда и, возможно, в отношении других школ в Квебеке”.

Расследования ведутся в трех других школах Монреаля.

В среду Дрейнвилл заявил, что изучает пятую школу после публикации новостного репортажа о родителях североафриканского происхождения, которые решили забрать своего ребенка из школы из-за опасений по поводу религиозной обработки мусульманами.

Но Луи-Филипп Лампрон, профессор по правам человека в Университете Лаваля, сказал, что правительство использует секуляризм в качестве дымовой завесы, чтобы отвлечь внимание от других проблем.

По словам Лампрона, учителям было запрещено навязывать свои религиозные убеждения в классах задолго до принятия законопроекта № 21 в 2019 году, и у правительства уже есть “все инструменты”, необходимые для решения подобных вопросов.

Закон 2019 года запретил учителям и другим работникам государственного сектора носить религиозные символы на рабочем месте.

По словам Лампрона, настоящий скандал заключается в том, что проблемы в Бедфордской школе сохранялись в течение нескольких лет, пока правительство не начало расследование.

“Эта ситуация продолжается слишком долго”, – сказал он. “Давайте называть вещи своими именами”.

Лампрон сказал, что дебаты на этой неделе напоминают ему о кризисе разумного приспособления в Квебеке почти 20-летней давности, который был вызван беспокойством общественности по поводу групп меньшинств.

Этот кризис отчасти был вызван несколькими инцидентами, получившими широкое освещение в средствах массовой информации, в том числе размещением мусульманских молитвенных помещений в традиционной сахарной хижине и опубликованным в деревушке Эруксвиль кодексом поведения для иммигрантов, который был широко осмеян как исламофобский.

В 2008 году общественная комиссия, созданная для изучения этого вопроса, установила, что в Квебеке нет реальной проблемы, связанной с размещением меньшинств, но Лампрон сказал, что эта тема остается “чрезвычайно политически чувствительной”.

Напряженность вокруг доклада о Бедфордской школе на этой неделе достигла апогея.

Во вторник член либеральной партии Марва Ризки, которая с прошлого года высказывалась о школе открыто, заявила, что обратилась за защитой в полицию и опасается за свою безопасность.

Ранее на этой неделе скандальный имам Адиль Чаркауи публично обвинил Ризки в преувеличении проблем в школе.

Самаа Элибьяри, сопредседатель Монреальского отделения Канадского совета мусульманок, сказала, что несправедливо использовать Бедфордскую школу для разжигания более широких дебатов о секуляризме.

“У меня сложилось впечатление, что в основе этого лежит недостаток. Эти учителя недостаточно подготовлены, они плохо адаптированы, и это, конечно, отражается на методах преподавания”, – сказала она. “Я вообще не понимаю, при чем здесь религия”.

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