В Канаде отказались от допроса футбольной сборной по скандалу с беспилотником

Канадские власти решили отказаться от допроса тренеров женской футбольной сборной в связи со скандалом, связанным с беспилотником, произошедшим на Олимпийских играх в Париже.

Парламентский комитет, состоящий из членов Либеральной партии и Квебекского блока, проголосовал против начала расследования, как сообщает CBC News.

Летом, во время Олимпийских игр, команда понесла наказание за съемку тренировки соперника с использованием дрона.

Аналитик канадской сборной Джозеф Ломбарди был арестован в Париже после того, как местные власти конфисковали беспилотник, который был замечен над полем, где тренировалась женская сборная Новой Зеландии, всего за три дня до матча с Канадой.

В итоге сборная Канады была наказана ФИФА, потеряв шесть очков в групповой стадии Олимпийских игр.

Федерации футбола Канады пришлось заплатить штраф в размере около 313 000 долларов, а Ломбарди и главный тренер команды Бев Пристман получили годовые дисквалификации.

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