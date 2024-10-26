Пилоты из Канады будут обучаться с помощью VR-шлема Apple Vision Pro

Канадская компания CAE представила новое приложение для подготовки пилотов.

Это приложение, специально разработанное для работы с Apple Vision Pro, включает различные режимы обучения: исследование, обучение и свободный режим.

Прототип был продемонстрирован на выставке NBAA-BACE в Лас-Вегасе и позволил пилотам ознакомиться с ключевыми элементами управления в кабине, а также изучить важные процедуры без использования физических тренажеров.

Благодаря этому приложению пилоты смогут тренироваться дистанционно, что особенно удобно для отработки критических процедур.

Это дает возможность развивать навыки и совершенствовать реакцию, не находясь в кабине самолета.

В данный момент приложение тестируется на самолете Bombardier Global 7500.

Ожидается, что его официальное релиз состоится весной 2025 года.

CAE планирует расширить ассортимент моделей и включить другие типы самолетов, однако конкретные детали этого расширения пока остаются неразъясненными.

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