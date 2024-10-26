Премьер Канады не намерен уходить в отставку на фоне проблем внутри его партии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не планирует подавать в отставку, несмотря на существующие трудности внутри его Либеральной партии.

Как сообщает канал СВС, группа либеральных депутатов на партийном съезде настоятельно попросила Трюдо до 28 октября определиться, останется ли он лидером партии или уйдет в отставку.

В противном случае они предупредили, что у Трюдо могут возникнуть “определенные последствия”.

В ответ на вопрос журналистов о своем будущем на посту премьер-министра, Трюдо подтвердил, что не собирается уходить.

С момента начала 2023 года Трюдо и его партия начали испытывать на себе падение популярности на фоне растущих цен и ухудшения уровня жизни в стране.

Согласно последним данным опроса от СВС, его личный рейтинг составляет 23,2%, в то время как у лидера оппозиционных консерваторов Пьера Пуальевра – 42,5%.

В конце сентября и начале октября консерваторы дважды пытались инициировать голосование о недоверии Трюдо в парламенте, однако им не удалось заручиться поддержкой других оппозиционных партий.

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