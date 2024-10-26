«Люди не приходят на рынок недвижимости внезапно»

Эксперты считают, что новое снижение ключевой ставки на 50 пунктов, объявленное Банком Канады, подстегнет продажи и спрос на ипотечные кредиты среди покупателей жилья и домовладельцев, которые ожидали значительного снижения, прежде чем выйти на рынок. Но не до такой степени, чтобы достичь безумного повсеместного перегрева, с которым мы столкнулись во время пандемии.

Снижение ставки оказывает стимулирующее влияние на рынок, подтверждают эксперты. « Даже ожидания снижения ставок в начале года оказали влияние на рынок», – говорит Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка в Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

« Многие домохозяйства решили не выходить на рынок либо потому, что не могли себе этого позволить, либо потому, что ожидали, что ставки [упадут]. В связи с падением некоторые покупатели теперь могут претендовать на получение ипотеки в финансовом учреждении»,-продолжает он.

На местах покупатели постепенно возвращаются, констатирует Мартин Десфоссес, брокер по недвижимости в RE/MAX Hello.

“Покупатели действительно были на перерыве, потому что они не хотели делать ставку на 5%, а затем увидеть, как ставки упадут до 4%»,-рассказывает он.

« С другой стороны, я чувствую, что в ближайшие недели у нас будет еще больше активности, потому что Банк Канады объявляет о [новом] снижении ставки. Некоторые покупатели будут ждать еще долго, прежде чем совершить покупку” »

Мартин Десфоссес отмечает, что в ценовом диапазоне от 600 000 долларов и ниже первые покупатели чувствуют, что наконец-то смогут позволить себе осуществить свою мечту, но конкуренция в то же время возрастет. « Если ставки еще снизятся, у нас должна быть теплая весна»,-предполагает он.

Марк Лефрансуа, лицензированный брокер по недвижимости в Royal LePage Trend, со своей стороны, отмечает увеличение числа звонков.

Он утверждает, что пересмотр более низких ставок оказывает психологическое воздействие на покупателей, поскольку становится более разумным подумать о покупке первой недвижимости.

« Но люди не приходят на рынок сумасшедшими, как это было во время пандемии. Мы видим много сделанных очень низких предложений», – констатирует он.

« Рынок не собирается взрываться с сумасшедшей скоростью. Это похоже на тихий прилив. Рынок становится лучше, и мы более заняты на местах».

Чарльз Брант из APCIQ ожидает, что возникнет эффект конкуренции, поскольку на рынке по-прежнему мало недвижимости, доступной для продажи. Однако контекст отличается от контекста пандемии.

« За короткий промежуток времени произошло значительное снижение ставок, что сильно стимулировало рынок, и цены были на 60% дешевле. Так что, безусловно, сейчас, в условиях, когда цены остаются очень высокими, последствия снижения ставок будут менее значительными».

Опытные покупатели, кстати, на шаг впереди, потому что они увидели, как выросла стоимость их недвижимости. “Цены превысили пик 2022 года”, – уточняет Чарльз Брант. У этой категории покупателей также есть доходы из других стран, и фондовый рынок превзошел ожидания в 2024 году, что улучшило их положение, чтобы они могли приобретать более дорогие объекты недвижимости” »

По словам Марка Лефрансуа, поскольку рынок предметов роскоши еще не развился, сейчас самое подходящее время для тех, кто хочет провести модернизацию.

“Житель Монреаля, чья семья больше не вписывается в квартиру и который хочет купить дом в Ахунцике, Мон-рояле или Аутремоне, находится в прекрасном положении»,-приводит он в качестве примера. Цены на квартиры на острове Монреаль выросли почти на 20 %, в то время как цены на квартиры для одной семьи в этих трех секторах все еще на 12% ниже цен на пике пандемии, анализирует он. Г-н Лефрансуа считает, что эта ситуация повторится.

« Некоторые банки в среду начали корректировать свою основную ставку в сторону понижения на 0,50 %, что теперь позволяет нам предлагать плавающую 5-летнюю ставку, начиная с 4,80 %», – утверждает Филипп Симар, директор по ипотечному кредитованию в Квебеке в ипотечной брокерской фирме Ratehub., который ожидает увидеть повышенный интерес со стороны инвесторов. поддержка со стороны потребителей в ближайшие дни.

Что касается продления ипотеки, Филипп Симар говорит, что домовладельцы не торопятся, поскольку ожидается еще одно снижение ставки. « Люди будут ждать еще немного в последнюю минуту в этом году. Вместо того, чтобы начинать на два-три месяца раньше, они начнут на четыре-шесть недель раньше».

Менеджер по ипотечному кредитованию уточняет, что если потребитель установит ставку на три месяца вперед и произойдет снижение в процессе продления ипотечного кредита или покупки недвижимости, кредитор скорректирует ставку.

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