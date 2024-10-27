С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прекрасный осенний день, вне зависимости от погоды! А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

27 октября в ряде стран отмечают Международный день плюшевого мишки (International Teddy Bear Day) – добрый праздник, посвященный одной из самых популярных в мире игрушек.

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day).

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днём аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage) — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

В этот день отмечается память святой Параскевы Сербской, жившей в 11 веке. Параскева родилась в городе Епивате на берегу Мраморного моря в той же семье, что и святитель Ефимий, епископ Мадитоса. На Руси Параскеве дали неласковое прозвище — Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти. «На Грязнуху не бывает сухо», — говорили в народе. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Были у Параскевы и другие прозвища — Льняниха, Трепальница. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лен.

27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – первом в России здании, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском под Москвой.

В 1927 году в Москве, в здании бывшего Купеческого клуба был создан Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ), позднее – Московский государственный театр имени Ленинского Комсомола, или «Ленком».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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