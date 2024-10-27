В небольшом канадском городке не могут выбрать мэра: никто не хочет им управлять

В небольшом городке Кайл, расположенном в Канаде, возникла необычная ситуация: никто из примерно 400 жителей не желает становиться мэром.

Проблемы начались после того, как действующий мэр Джордж Уильямс объявил о своем уходе в отставку. Местные жители дважды были призваны предложить кандидатуры на его место, но не было найдено ни одного желающего.

Выборы назначены на 13 ноября, и если до этого срока не найдется кандидат, городской совет вынужден будет выбрать временного мэра и назначить новую дату выборов.

Кайл находится на юге провинции Саскачеван, всего в 70 километрах от Суифт-Каррента, шестого по величине города этой провинции. Город славится тем, что в 1960-х годах, во время строительства дороги, были обнаружены останки шершащего мамонта, которым около 12 тысяч лет. В связи с этой находкой в городе установлена четырехметровая статуя, ставшая символом Кайла.

Среди других местных достопримечательностей – автокинотеатр, открытый в 1950-х годах и продолжающий функционировать летом, а также ежегодный турнир по пляжному волейболу.

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