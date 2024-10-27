Что означает снижение ставки Банком Канады для рынка недвижимости?

По мнению экспертов, последний шаг Банка Канады по снижению процентных ставок может подстегнуть рост покупательской активности на рынке недвижимости, но некоторые покупатели могут дождаться последнего решения по ставке в этом году.

В среду Банк Канады принял решение снизить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%. Значительное снижение ставки было предпринято в ответ на последние данные по инфляции, и центральный банк заявляет, что его внимание переключилось с снижения инфляции на поддержание целевого уровня инфляции. Этот шаг ознаменовал четвертое сокращение ставок центральными банками подряд с июня.

Фил Сопер, президент и исполнительный директор Royal LePage, сказал в своем заявлении для BNNBloomberg.ca В среду агентство сообщило, что активность на рынке жилья Канады была “вялой” во многих регионах из-за повышения стоимости заимствований, “но сегодняшнее более агрессивное снижение ставок по кредитам может быстро изменить ситуацию”.

“Ожидается, что с каждым снижением ставки по кредитам овернайт все больше покупателей жилья будут уходить с рынка. В свою очередь, растущий спрос приведет к более быстрому росту цен на жилье, что сведет на нет преимущества более низких затрат по займам”, – сказал он.

Сопер добавил, что после снижения ставки “ожидается начало весеннего рынка”.

Виктор Тран, эксперт по ипотечным кредитам и недвижимости RATESDOTCA, сказал в заявлении для BNNBloomberg.ca В среду стало известно, что после снижения ставки возникает вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы “изменить структуру удержания на рынке жилья”.

“Хотя это, вероятно, побудит некоторых покупателей выйти на рынок и, возможно, побудит большее число продавцов размещать акции в ожидании этих покупателей, вполне вероятно, что многие будут ждать окончательного объявления ставки в этом году, прежде чем делать какие-либо шаги. Покупатели беспокоятся о том, чтобы продвинуться вперед до того, как рынок достигнет дна”, – сказал он.

Тран добавил, что проблема в том, что никто не может предсказать, что произойдет на рынке с какой-либо степенью точности, отметив, что покупатели не могут рассчитать время своей покупки.

Лия Златкин, лицензированный ипотечный брокер и LowestRates.ca эксперт, заявила в своем заявлении для BNNBloomberg.ca В среду, что недавнее снижение ставок может вывести покупателей из-под контроля.

“Сочетание снижения ставки на 50 базисных пунктов и предстоящих в декабре изменений в правилах выдачи ипотечных кредитов создает благоприятный момент для того, чтобы покупатели могли сделать свой выбор. Учитывая обилие доступной недвижимости, текущие рыночные условия исключительно благоприятны для потенциальных покупателей жилья”, – сказала она.

По словам Златкина, покупатели, ожидающие дальнейшего снижения ставок, возможно, выходят на более оживленный рынок жилья.

“Как только ставки снизятся до уровня, который устроит большинство покупателей, рынок жилья быстро накалится, и в то же время цены вырастут. Потенциальным покупателям следует рассмотреть возможность покупки сейчас, если они могут, и взять более высокую ставку на более короткий срок, чтобы выйти на рынок”, – сказала она.

Трех предыдущих снижений ставок Банком Канады было недостаточно, чтобы привлечь внимание покупателей жилья, однако более агрессивный шаг, предпринятый в среду, повысит доступность жилья для некоторых, заявил Клэй Джарвис, представитель NerdWallet Canada, в заявлении для BNN Bloomberg в среду.

“Мы, вероятно, не увидим, как рынок оживет. Благодаря стресс-тесту покупатели, настроенные на переменную ставку (ипотеку), возможно, не смогут претендовать на нее до тех пор, пока не произойдет еще одно или два сокращения”, – сказал он.

По словам Джарвиса, если покупатели на более крупных рынках решат отложить покупки до вступления в силу новых правил страхования ипотечных кредитов, мы можем не увидеть резкого роста продаж жилья до декабря или января.

Президент RE/MAX Canada Кристофер Александер (Christopher Alexander) заявил в своем заявлении для BNNBloomberg.ca В среду, что осенью все больше продавцов размещают акции, ожидая появления на рынке покупателей. Однако он отметил, что “всплеска активности пока не наблюдается”, поскольку многие ожидают дальнейшего снижения стоимости заимствований.

“Но ситуация определенно бурлит под поверхностью, и очередное снижение ставки может стать катализатором оживленного рынка в начале 2025 года и ужесточения условий к весне”, – сказал он.

Динамика ставок

Забегая вперед Алана Райли, глава ипотечного кредитования, страхования и банковского менеджмента ИГ богатства, говорится в сообщении BNNBloomberg.Калифорния, что больше сокращений ожидается в 2024 и 2025.

“Ожидается, что это снижение ставок поможет смягчить шок для домовладельцев, которые столкнутся с более высокими ставками при переоформлении”, – сказала она.

“Инфляция цен на жилье остается высокой, обусловленной расходами на аренду и проценты по ипотечным кредитам, и продолжает вносить наибольший вклад в общую инфляцию личных бюджетов”.

‘Психологический сдвиг’

Тран добавил, что любой значительный всплеск активности продаж или цен на жилье, скорее всего, послужит сигналом для покупателей о том, что им следует действовать быстро. Он сказал, что в ближайшие недели на рынке может произойти “психологический сдвиг”.

“Но как только рынок начнет двигаться, он, вероятно, быстро накалится, что приведет к росту цен на жилье. Это может привести к необычно напряженному зимнему сезону и напряженной весне в 2025 году”, – сказал Тран.

Ипотека

Тран добавил, что снижение стоимости заимствований в среду является “хорошей новостью” для домовладельцев в связи с предстоящим продлением ипотеки в ближайшие 12-24 месяца.

“Хотя ставки продления по-прежнему, вероятно, будут выше, чем ставки по ипотечным кредитам, которые они удерживают в настоящее время, повышение, вероятно, будет более управляемым, чем это было бы в начале цикла смягчения”, – сказал он.

Пенелопа Грэм, эксперт по ипотечным кредитам в Ratehub.ca, заявила в своем заявлении для BNNBloomberg.ca, что после снижения ставки в среду основные ставки, вероятно, упадут до 5,95% у большинства кредиторов.

“Те, у кого переменные ставки по ипотечным кредитам, увидят, что либо их ежемесячные платежи, либо та часть их платежа, которая покрывает проценты, сократятся в натуральном выражении”, – сказала она.

“Рынки облигаций в основном рассчитывали на сегодняшнее снижение на полпроцента, при этом доходность пятилетних облигаций в последние недели колебалась в пределах 2,9%. Однако мы можем столкнуться с понижательным давлением на фиксированные ставки по ипотечным кредитам, если доходность снизится в ответ на сегодняшнее объявление”.

Райли также отметил, что снижение ставки является позитивной новостью для домохозяйств в Канаде с большим объемом задолженности.

“При более низких процентных ставках домовладельцы с ипотекой с переменной процентной ставкой и фиксированными платежами увидят, что большая часть их платежей будет направлена на погашение основной суммы их ипотеки. Те, у кого есть переменные платежи по ипотечным кредитам или HELOC (кредитные линии собственного капитала), столкнутся со снижением общей суммы своих платежей”, – сказала она.

“Однако октябрьское снижение ставок по ипотечным кредитам с фиксированной ставкой вряд ли приведет к существенному изменению фиксированных ставок по ипотечным кредитам, поскольку они рассчитываются на основе доходности государственных облигаций”.

Коммерческая недвижимость

В заявлении для BNNBloomberg.ca В среду глава аналитического отдела Colliers Canada Адам Джейкобс заявил, что снижение процентной ставки улучшит условия кредитования, что “крайне важно” для коммерческой недвижимости.

“Практически каждому покупателю нужны рычаги воздействия, учитывая цену недвижимости. Кроме того, не следует недооценивать улучшение настроений. Это дает четкий сигнал о том, что худшее позади, и основное внимание больше уделяется не инфляции, а инвестициям и экономическому росту”, – сказал он.

Джейкобс добавил, что падение рынка коммерческой недвижимости “более драматично” для крупных сделок, поскольку круг покупателей невелик. Эта группа крупных покупателей, как правило, более чувствительна к процентным ставкам, отметил он, добавив, что снижение ставок может стимулировать рынок к более крупным сделкам.

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