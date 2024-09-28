Врачи Торонто: физическая активность снижает риск развития онкологии на 40%

Профилактика онкологических заболеваний занимает важное место в современных медицинских исследованиях.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Канады, предлагает легкий, но эффективный метод для уменьшения риска рака.

Доктор Эмили Томпсон, ведущий онколог Торонто, заявляет, что регулярные физические упражнения могут служить мощным средством против онкологии. Анализ данных, проведенный ею и ее коллегами в течение 15 лет с участием более 100 000 человек, показал, что лица, занимающиеся спортом минимум 30 минут в день, на 40% реже сталкиваются с раком. Статья в журнале «The Lancet Oncology» подтверждает явную зависимость между физической активностью и риском различных форм рака. Наиболее значительные результаты отмечены для рака толстой кишки и молочной железы: у активных людей риск колоректального рака уменьшается на 50%, а груди – на 30%.

Доктор Томпсон отметила, что для достижения защитного эффекта не требуется интенсивных тренировок. Умеренные физические нагрузки, такие как получасовая прогулка, также способствуют снижению риска. Она рекомендует всем внедрить физическую активность в повседневную жизнь для улучшения общего состояния, повышения энергии и настроения.

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