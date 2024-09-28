Исследователи из Канады доказали пользу растительного молока для сердца

Исследователи из Университета Торонто установили, что потребление соевого молока может помочь снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Канадская команда проанализировала данные из 17 предыдущих исследований, в которых участвовали свыше 500 добровольцев. Каждое из испытаний длилось в среднем около 4 недель, в течение которых участники употребляли примерно по 500 миллилитров растительного или коровьего молока.

Результаты показали, что замена коровьего молока на соевое приводит к улучшению состояния здоровья. У добровольцев отмечалось снижение уровней плохого холестерина, артериального давления и воспалительных маркеров. Эти параметры значимо уменьшают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Какое молоко предпочтительнее

Также исследования показали, что соевое и гороховое молоко больше всего напоминают коровье по содержанию питательных веществ среди растительных продуктов.

Однако учеными было отмечено, что для достижения максимальной пользы от растительных альтернатив важно выбирать варианты без сахара и эмульгаторов.

Ранее терапевт упомянул, что кокосовое молоко улучшает функции ЖКТ и активирует мозговую деятельность, но чрезмерное употребление может увеличивать риск атеросклероза.

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