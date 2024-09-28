GM заключила соглашение с профсоюзом и работниками своего завода в Онтарио

Работники завода General Motors в Онтарио одобрили новое коллективное соглашение с компанией, сообщает профсоюз Unifor, представляющий их интересы.

Данный двухлетний контракт предполагает увеличение зарплаты производственного персонала на 15% и для квалифицированных рабочих на 20,25% в течение трех лет. Работники получат 10% повышения сразу, затем 2% в сентябре 2025 года и 3% в июле 2026 года.

Согласно заявлениям профсоюза, это соглашение устраняет “историческое отставание” в уровнях зарплат по сравнению с другими сотрудниками GM в Канаде.

На онтарио-сском заводе трудится свыше 1,3 тысячи членов местного Unifor. Завод производит электропикапы Chevrolet BrightDrop EV 600 и EV 400, а также модульные аккумуляторы Ultium.

Unifor является крупнейшим объединением работников частного сектора в Канаде, насчитывающим 320 тысяч членов.

С другой стороны, американский профсоюз United Auto Workers (UAW) угрожает забастовкой на заводе Ford Motor Co. близ Детройта из-за неудовлетворительных переговоров о зарплате и условиях труда квалифицированных работников, говорится в сообщении профсоюза.

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