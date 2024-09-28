Молдавские власти обратились за финансовой помощью к странам Евросоюза. Поможет ли Канада?

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля направил более 30 писем международным партнерам с просьбой о финансовой поддержке.

Об этом он сообщил 25 сентября на своей странице в Facebook. «Я отправил 31 письмо в министерства сельского хозяйства стран ЕС и к нашим международным партнерам, включая США, Японию, Норвегию и Канаду, с просьбой о помощи для Фонда развития и солидарности сельского хозяйства Молдавии», — отметил Боля.

Кроме того, министр провел телефонные переговоры с некоторыми представителями ЕС, которые подтвердили свою готовность поддержать Молдавию. «Мы надеемся на полное сотрудничество для помощи фермерам в этом сложном году», — выразил оптимизм министр.

Фермеры Молдавии недавно организовали протесты, требуя изменений в законе об отсрочке платежей банкам, полагая, что помощь не охватит всех пострадавших от засухи. Протестующие перекрывали дороги и обратились к президенту Майе Санду, которая предложила встретиться 25 сентября.

Ассоциация «Сила фермеров» ранее призывала власти объявить чрезвычайное положение из-за засухи, однако правительство предложило лишь 5,7 миллиона долларов, что фермеры считают недостаточным.

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