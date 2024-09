С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает осеннее воскресенье. Утром 18°C, Днём 20°C, Вечером 17°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник, который ведет свою историю еще с советских времен, отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.

Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart Federation, WHF). Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата — 29 сентября.

Международный день глухих (International Deaf Day), отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1958 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых, ВФГ (World Federation of the Deaf, WFD) в сентябре 1951 года. Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих (International Week of the Deaf).

В этот день отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 – начале 4 веков в Халкидоне. В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

29 сентября 1829 года в Лондоне сэром Робертом Пилем была сформирована и начала действовать гражданская полиция Большого Лондона, впоследствии получившая название Скотланд-Ярд или Скотленд-Ярд (официально англ. New Scotland Yard). Первоначально ее штат насчитывал 1000 сотрудников, обслуживающих территорию в радиусе 7 миль, на которой тогда проживало 2 миллиона человек.

29 сентября 1907 года состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Санкт-Петербурге. Генрих Графтио сам провел первый трамвай по маршруту от Адмиралтейства по Конногвардейскому бульвару, через Благовещенский мост до пересечения 8-й линии с Большим проспектом Васильевского острова.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

Кстати, это последние выходные сентября! Проведите их незабываемо!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

