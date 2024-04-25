Еще пять больниц Квебека будут предлагать услуги по уходу на дому

Ожидается, что в течение следующих нескольких месяцев в пяти больницах Квебека будут предоставлены услуги по уходу на дому в рамках меры, позволяющей пациентам получать лечение на дому под наблюдением бригады врачей.

Министр по делам пожилых людей провинции Квебек Соня Беланже объявила во вторник, что среди больниц, принимающих участие, – больница Пьера Буше в Лонгее, больница Отель-Дье в Леви, Госпитальный центр университета Монреаля (CHUM), больница Анны Лаберж в Шатоге и медицинский центр университета Макгилла (MUHC)..

Они присоединятся к восьми другим заведениям в районах Большого Монреаля и Квебека, которые, как было объявлено, примут участие в программе в прошлом году.

Больницы, которые в настоящее время предоставляют этот сервис: Лейкшорская больница общего профиля в Пуэнт-Клэр, еврейская больница общего профиля в Монреале, Сите-де-ла-Санте в Лавале и больница Шарль-Ле-Мойн в Лонгее. Ожидается, что к концу года это сделают еще четыре больницы.

Планируется, что осенью этого года программа будет запущена в действие в больнице для детей в Квебеке и больнице Пьера-Ле-Гардера в Терребоне.

Официальные лица отмечают, что уход на дому является добровольным и предоставляется только тем пациентам, состояние которых позволяет это и которым оказывается необходимая поддержка на дому.

Затем медицинский персонал может удаленно отслеживать состояние пациента с помощью подключенных устройств.

Как правило, пациенту предоставляется iPad, подключенный по беспроводной сети к датчикам, измеряющим кровяное давление, частоту сердечных сокращений, уровень сахара в крови и другие показатели.

Мы надеемся сократить продолжительность пребывания в больнице, а также риски, связанные с длительным пребыванием в медицинском учреждении.

В ходе избирательной кампании 2022 года коалиция “Авенир Квебек” (CAQ) пообещала к 2026 году внедрить программы ухода на дому по всей провинции.

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