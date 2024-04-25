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Новости Еще пять больниц Квебека будут предлагать услуги по уходу на дому

Еще пять больниц Квебека будут предлагать услуги по уходу на дому

Виктория Христова Апр 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Еще пять больниц Квебека будут предлагать услуги по уходу на дому отключены 8 Просмотров

Ожидается, что в течение следующих нескольких месяцев в пяти больницах Квебека будут предоставлены услуги по уходу на дому в рамках меры, позволяющей пациентам получать лечение на дому под наблюдением бригады врачей.

 

Министр по делам пожилых людей провинции Квебек Соня Беланже объявила во вторник, что среди больниц, принимающих участие, – больница Пьера Буше в Лонгее, больница Отель-Дье в Леви, Госпитальный центр университета Монреаля (CHUM), больница Анны Лаберж в Шатоге и медицинский центр университета Макгилла (MUHC)..

Они присоединятся к восьми другим заведениям в районах Большого Монреаля и Квебека, которые, как было объявлено, примут участие в программе в прошлом году.

Больницы, которые в настоящее время предоставляют этот сервис: Лейкшорская больница общего профиля в Пуэнт-Клэр, еврейская больница общего профиля в Монреале, Сите-де-ла-Санте в Лавале и больница Шарль-Ле-Мойн в Лонгее. Ожидается, что к концу года это сделают еще четыре больницы.

Планируется, что осенью этого года программа будет запущена в действие в больнице для детей в Квебеке и больнице Пьера-Ле-Гардера в Терребоне.

Официальные лица отмечают, что уход на дому является добровольным и предоставляется только тем пациентам, состояние которых позволяет это и которым оказывается необходимая поддержка на дому.

Затем медицинский персонал может удаленно отслеживать состояние пациента с помощью подключенных устройств.

Как правило, пациенту предоставляется iPad, подключенный по беспроводной сети к датчикам, измеряющим кровяное давление, частоту сердечных сокращений, уровень сахара в крови и другие показатели.

Мы надеемся сократить продолжительность пребывания в больнице, а также риски, связанные с длительным пребыванием в медицинском учреждении.

 

В ходе избирательной кампании 2022 года коалиция “Авенир Квебек” (CAQ) пообещала к 2026 году внедрить программы ухода на дому по всей провинции.

 

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