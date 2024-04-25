Генеральный директор SAQ уверен, что в преддверии двухдневной забастовки соглашение будет достигнуто

Накануне двухдневной забастовки в Квебекском алкогольном обществе (SAQ) президент и исполнительный директор государственной компании заявил, что уверен в достижении соглашения.

“Переговоры идут очень активно, и за столом переговоров достигнут реальный прогресс, поэтому я уверен, что мы достигнем соглашения”, – сказал Жак Фарси поздно вечером во вторник, отвечая на вопросы либерального члена MNA Фредерика Бошемена, во время заседания парламентской комиссии по изучению ассигнований SAQ от Министерства финансов.

Однако он добавил, что в настоящее время обсуждения сосредоточены на стандартах, а не на заработной плате.

Фарси заверил нас, что “руководство и трудовые коллективы разделяют несколько целей”, что является “очень хорошей новостью для достижения прогресса в переговорах”.

Тем не менее, он отметил, что “у нас могут быть разные взгляды на то, как достичь этих целей”.

Фарси отметил, что в случае возникновения трудового спора целью SAQ было открыть как можно больше филиалов, но на местах будут работать только менеджеры.

Будет обеспечено территориальное “наилучшее представительство”, но часы работы могут быть ограничены.

Синдикат работников магазинов и бюро по трудоустройству SAQ объявил забастовочные дни на среду и четверг, если за столом переговоров не будет достигнут существенный прогресс.

Основными спорными моментами являются добавление постоянных должностей, доступ к страховке и обучению. В письме-соглашении предусматривалось гарантированное количество постоянных должностей; профсоюз требует усилить это требование.

Профсоюз, входящий в ассоциированную с CSN Федерацию работников сферы общественных услуг, представляет около 5000 работников различных филиалов SAQ.

Организация “Солидарность Квебека” (QS) призвала SAQ убрать с полок магазинов дюжину вин, маркированных как израильский продукт.

Представитель QS Гарун Буаззи сказал, что он и его команда провели некоторые проверки с помощью Google Maps.

“Кто-нибудь заставляет вас продавать эти вина?” спросил он, добавив, что, по его мнению, никто не претендовал на вина с этих территорий.

“Вы могли бы в качестве меры предосторожности удалить их, учитывая, что никто о них не просит, учитывая, что по соседству происходит геноцид”, – настойчиво продолжал он, время от времени перебивая генерального директора SAQ.

Он имел в виду продолжающееся наступление израильской армии в секторе Газа после массовых убийств, совершенных Хамас в Израиле 7 октября.

Фарси сказал, что на эти вина был спрос и что SAQ продавал вина, которые просили покупатели.

Он отметил, что за маркировку отвечает Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов и что “ведутся консультации”.

Президент SAQ заявил, что корпорация Crown будет соблюдать правила, как только они будут разъяснены.

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